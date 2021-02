„Jeder hat seine Aufgabe“

Bürstadt.Seinen letzten Trainingsschuss mit der Mannschaft kann Alexander Brinkmann noch ganz gut verorten. Das verwundert nicht allzu sehr, denn auf eine Hallensaison musste der Pfeil- und Bogenclub (PBC) Bürstadt komplett verzichten. „Das war draußen, im Freien“, sagt der 27-jährige Top-Schütze der Bürstädter Recurve-Formation: „Als die Wintersaison kam, blieb uns nichts anderes übrig, als dichtzumachen.“

Über den Winter trainieren die PBC-Schützen, die aktuell ihre eigene Halle auf dem Sport- und Bildungscampus errichten, eigentlich beim Kaninchenzuchtverein. Der darf seine Halle zurzeit aber nicht vermieten. Nicht einmal Einzeltraining sei möglich, berichtet Brinkmann: „Es muss immer eine Standaufsicht da sein, die das Schießtraining überwacht.“

Anfragen abgewiesen

Die Freiluftsaison 2020 hatten die Schützenverbände abgesagt. Für 2021 ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Die Lockerungen nach dem ersten Lockdown hatten es dem PBC immerhin ermöglicht, auf einer abgesteckten Schussbahn zu trainieren. Über einen Online-Plan konnten die Vereinsmitglieder einsehen, wann und wie viele Schießplätze frei waren. „Wir konnten die ganze Woche über Trainingszeiten anbieten und so die Schützen besser aufteilen“, erklärt Brinkmann, der beim PBC auch Jugendleiter ist.

Als solcher weiß der PBC-Schütze von vielen Anfragen für Probetrainings, die der Pfeil- und Bogenclub jedoch abweisen musste. „Viele Jugendliche haben sich nach Alternativen geschaut und kamen auf uns zu. Wegen der Hygienemaßnahmen wäre eine Einzeleinweisung aber gar nicht möglich gewesen“, bedauert er. Mitglieder, die die Möglichkeit haben, überbrücken den Corona-Winter mit Schießtraining zu Hause. Brinkmann setzt zusätzlich auf Kräftigungsübungen, zum Beispiel mit Hilfe von Terabändern. „Auf fünf Meter kannst Du Technik trainieren“, findet der 27-Jährige: „Das ersetzt aber nicht den Schussablauf. Leistungssport ist so gut wie unmöglich. Es geht nur um Kraft- und Technikerhalt.“

Hoffnung auf Lockerungen

Der Werkfeuerwehrmann hofft auf baldige Lockerungen. „Wir wünschen uns, dass die Freiluftsaison regulär stattfinden kann. Ich denke aber eher, dass wir – wenn überhaupt – eine abgespeckte Version oder eine Saison mit weniger Teilnehmern erleben werden. Vielleicht können wir die Freiluftsaison nutzen, um wieder in den Schießbetrieb reinzukommen und im Winter richtig einzusteigen“, überlegt Brinkmann: „Dann können wir auch endlich den Aufstieg genießen und uns anderen Mannschaften stellen.“

Denn vor fast genau einem Jahr machte Bürstadts Recurve-Mannschaft den Durchmarsch in die Regionalliga West und damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt. Als Meister der Hessenliga-Hallensaison gelang Brinkmann, Sebastian Eberle, Timo Helmke, Olaf Kaiser und Kapitänin Kelly Tröger über die Relegation der erstmalige Sprung in die dritthöchste Schützenliga. 2019 hatten die olympischen Bogenschützen des PBC den Meistertitel in der Oberliga geholt.

Bis sich das erfolgreiche PBC-Quintett wieder am Schießstand treffen kann, setzt es anderweitig (Meilen-)Steine, nämlich beim Bau der vereinseigenen Halle. „Die Zeit, die uns für das Schießen fehlt, überbrücken viele Mitglieder mit Arbeitseinsätzen“, meint Brinkmann: „Jeder hat eine Aufgabe.“

