Jeremy Jahn verstärkt Grün-Weiss

Mannheim.Rund zwei Monate nach dem Titelgewinn steht der erste Neuzugang für den Tennis-Bundesligisten TK Grün-Weiss Mannheim fest: Jeremy Jahn wechselt aus Halle in die Quadratstadt. Der 28-Jährige spielt seit gut einem Jahrzehnt in der Bundesliga und steht in der Weltrangliste aktuell auf Rang 459. Seine beste Platzierung erreichte er Anfang des vergangenen Jahres, als er auf Rang 197 gelistet wurde.

„Wir freuen uns, dass wir mit Jeremy einen Spieler verpflichten konnten, der sich in der Bundesliga bestens auskennt”, sagte Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell. Seine Klasse zeigte Jahn auch in dieser Spielzeit, in der er eine Einzelbilanz von 5:2- und im Doppel von 5:1-Siege vorwies. Der gebürtige Münchener spielte zuletzt für das Gerry Weber Team Blau-Weiss Halle, den amtierenden Vizemeister.

Ein Kämpfertyp

Doch vor wenigen Wochen kam die Schocknachricht: Halle zieht sich aus der Bundesliga zurück. Dass die Spieler, die 2017 noch den Titelgewinn sicherten, nun heiß begehrt sein würden, war abzusehen. Marzenell: „Zwischen Halle und Mannheim gab es eine Rivalität, die sich stets auf einem fairen Level bewegte. Ob in Halle oder bei uns, die Zuschauer haben jedes Mal Weltklasse-Tennis und spannende Matches gesehen. Wir hoffen, dass Halle bald wieder ins Oberhaus zurückkehrt. Ein kleines bisschen dieses Clubs bleibt uns in Mannheim aber durch Jeremy ja erhalten. Darüber freuen wir uns sehr.”

Jahn gilt als absoluter Kämpfertyp, der ein starkes Grundlinien-Tennis zeigt. Gerne spielt er auf Sand. red/mast

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018