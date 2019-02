„Jetzt geht es in die richtige Richtung“

Bensheim/Bürstadt.Die Freistellung von Dirk Schuster als Trainer des SV Darmstadt 98 hat Elton da Costa nicht kalt gelassen. Auch wenn sein legendärer Treffer zum Zweitliga-Aufstieg 2014 gegen Arminia Bielefeld die letzte Aktion des heute 39-jährigen Brasilianers im Trikot der Lilien war: Die sportliche Entwicklung am Böllenfalltor verfolgt der langjährige Publikumsliebling, der am Sonntag (14.30 Uhr) als Spielertrainer des Gruppenligisten FC 07 Bensheim bei Eintracht Bürstadt gastiert, bis heute.

„Momentan haben wir wenig Kontakt. Aber Darmstadt 98 ist mein Herzensverein. Ich habe mich immer mit dem Verein und den Fans identifiziert“, sagt da Costa aus voller Überzeugung. Namen zur Nachfolge Schusters will er als Außenstehender nicht kommentieren. „Die Philosophie des neuen Trainers muss zur Situation passen. Die Spieler müssen ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen. Darmstadt hat eine gute Mannschaft. Leider haben sie das zuletzt nicht so oft gezeigt“, tappt auch da Costa bei der Ursachenforschung für die Krise der Südhessen im Dunkeln.

Die – nicht ganz ernst gemeinte – Frage, ob er sich für den vakanten Trainerposten bei seinem Herzensklub anstellen wolle, lächelt da Costa galant weg. „Es ist mein Ziel, irgendwann einmal in einer höheren Liga zu trainieren. Dann aber sicher nicht als Spielertrainer“, hält er fest.

Die Hoffnung, schon in diesem Sommer eine Klasse gutzumachen, hat Bensheims Spielertrainer derweil noch nicht aufgegeben – auch wenn der Verbandsliga-Absteiger 13 Spieltage vor Saisonende nur auf dem sechsten Platz steht. Neun Zähler Rückstand haben die Bergsträßer auf Tabellenführer SV Unter-Flockenbach, zum Fünften VfR Fehlheim fehlen schon fünf Zähler. „Die Mannschaft war neu zusammengestellt, ich habe neue Ideen und meine eigene Vorstellung von Fußball eingebracht. Das hat seine Zeit gebraucht, aber die drei Siege am Jahresende und die Ergebnisse in der Vorbereitung zeigen mir, dass es jetzt in die richtige Richtung geht“, gibt sich da Costa zuversichtlich: „Jetzt haben wir eine gute, eingespielte Mannschaft und werden versuchen, noch mal oben anzugreifen.“ Zwischen Pflicht- und Testspielen steht Bensheim zurzeit bei sieben Siegen in Folge. Fürs Erste soll aber der Weg das Ziel sein. „Teilweise siehst Du eine bessere Entwicklung bei Deiner Mannschaft, wenn sie ein Spiel knapp verliert, Du aber das Gefühl hast, dass sie gut gespielt hat. Das ist mir lieber als schlecht zu spielen und knapp zu gewinnen“, betont da Costa – und gibt viel von seiner Spielidee preis: „Wenn der Schiri abpfeift, musst Du mit Dir im Reinen sein. Das ist überall im Leben so, nicht nur im Fußball. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn ein Spiel vorbei ist und Du zu Dir selbst sagst: Hier und da hätte ich noch ein paar Prozent geben können.“

Mit Schuster auf Wellenlänge

Obwohl der Ex-Profi vom Grundsatz her offensiv denkt („Die Balance zwischen Defensive und Offensive muss stimmen“), erinnern seine Ausführungen stark an jene von Dirk Schuster. Der hatte sich im Juli 2014 im „Mannheimer Morgen“ ganz ähnlich geäußert: „Ich habe kein Problem damit, wenn ein Spiel verloren geht, wenn man in den Spiegel schauen und sagen kann: ‚Ich habe alles versucht‘. Aber hergeschenkte Spiele kann ich überhaupt nicht haben. Es ist die Pflicht eines Fußballers, alles abzurufen, um zu signalisieren, dass er alles gibt für jeden, der sich mit dem Verein identifiziert.“

Den richtigen Mix aus Offensivdrang und Kampfgeist fordert da Costa denn auch für das Match beim Tabellenzwölften Bürstadt am Sonntag von seiner Elf ein. Das 1:1 gegen die Eintracht am ersten Spieltag nennt er als mahnendes Beispiel. „Wir müssen immer 100 Prozent geben, sonst können wir böse überrascht werden. Es ist das erste Punktspiel im neuen Jahr – das ist immer schwer“, meint der Mittelfeldspieler, der wegen einer Wadenzerrung möglicherweise ausfallen wird. „Ohne mich“, ist sich der Brasilianer sicher, „wird es aber auch laufen.“

