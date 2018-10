Johannes Daum lässt Azzurri fast verzweifeln

Lampertheim.Im A-Liga-Duell zwischen dem Tabellenvierten Azzurri Lampertheim und dem Dritten SV Winterkasten gab es am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion beim 1:1 (1:0) keinen Sieger. Das hatten die Gäste aus dem Odenwald auch ihrem Torhüter Johannes Daum zu verdanken, der in der einminütigen Nachspielzeit in der allerletzten Aktion den einen Punkt für sein Team festhielt, als er aus kurzer Distanz das Geschoss von Yusuf Bulucu mit einer atemberaubenden Parade entschärfte. Bereits in der 70. Minute hatte der 24-jährige Gästekeeper eine ähnlich erfolgversprechende Chance durch Azzurri-Kapitän Jannick Hofmann mit einer Glanztat zunichte gemacht.

Besonders Wochenende für Bauer

„Er zählt in der A-Liga schon zu den Besten seines Fachs. Er hat richtig stark gehalten“, gab es auch von Azzurri-Coach Martin Göring ein faires Lob für den Goalie. „Insgesamt haben wir nicht unser bestes Spiel gemacht, da fehlte mir zu oft die letzte Entschlossenheit im gegnerischen Strafraum und wir hätten mehr dahin gehen müssen wo es wehtut. Allerdings hat Winterkasten das auch gut gemacht und es war nicht zu erwarten, dass wir jedes Spiel gewinnen werden“, konnte Göring mit der Punktteilung leben. Die Azzurri belegen mit nunmehr 26 Zählern Platz vier der Kreisliga A.

Die Gäste aus Winterkasten konnten mit dem einen Punkt sogar einen Platz nach vorne rücken und sind nun Zweiter. „Das war schon ein ganz besonderes Wochenende“, erklärte Janis Bauer. In der 38. Minute übernahm er beim SVW die Kapitänsbinde, da Christian Daum verletzt vom Feld musste. „Er hatte schon länger Rückenprobleme und personell gehen wir derzeit auf dem Zahnfleisch. Trotzdem gelingt es uns zu punkten. Zuletzt haben wir gegen den Spitzenreiter SSV Reichenbach gewonnen und uns hier auch dank Johannes Daum einen Punkt erkämpft“, lobte Bauer.

Der war nicht ganz unbeteiligt am Zustandekommen des 1:1, als er in der 59. Minute nach einem Freistoß von Erik Bersch zum Ausgleich einköpfte und das, nachdem er am Samstagabend noch beim Torwandschießen im ZDF-Sportstudio gegen Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (3 Treffer) und Ringer-Weltmeister Frank Stäbler (1) mit zwei Treffern eine gute Figur abgegeben hatte.

„Mein Tor heute war aber für uns wohl wichtiger“, war es für Bauer auch aus einem weiteren Grund ein gelungenes Wochenende. „Herr Watzke hat mich gefragt, für welche Bundesligamannschaft ich bin, das ist Borussia Mönchengladbach. Mein Begleiter Sebastian Brockmeyer ist BVB-Fan und da hat er uns Karten für das Spiel Dortmund gegen Mönchengladbach im Dezember zugesagt“, kam Bauer aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.

In den ersten 45 Minuten waren die Azzurri auf eigenem Platz das spielbestimmende Team. In der 26. Minute zeigte Daum gegen Yusuf Bulucu seine erste tolle Parade. In der 32. Minute war es dann mit Lukas Fiege aber ein SVW-Spieler der den Keeper in Bedrängnis brachte, Daum konnte die verunglückte Rückgabe zwar noch entschärfen, doch der Einwurf ging direkt zu Azzurri-Torjäger Marcel Sutter, der aus halblinker Position fulminant draufhielt und das Kunstleder zum bis dato verdienten 1:0 ins rechte untere Toreck hämmerte (32.). „Teams aus dem Odenwald haben immer starke Standardsituationen, davor hatte ich meine Mannschaft gewarnt“, sah Göring den Ausgleich förmlich kommen, der letztlich das Remis brachte.

