Jury Mai als Mahner

Ried.Nach der 1:2-Niederlage bei der Sportvereinigung Affolterbach muss Fußball-B-Ligist SG Hüttenfeld den Blick nach unten richten. „Wir haben nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Deswegen müssen in den beiden verbleibenden Begegnungen vor der Winterpause unbedingt sechs Punkte her, damit wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen können“, sagt Trainer Jury Mai vor dem sonntäglichen Heimspiel gegen Türkspor Wald-Michelbach. Dabei freut er sich auf die Rückkehr von Mannschaftskapitän Max Rhein.

Nach dem achtbaren 3:3 gegen den TSV Weiher muss sich die zweite Mannschaft der FSG Riedrode nun bei Schlusslicht FSV Blau-Weiß Rimbach beweisen. Trainer Klaus Arnold sieht sein Team gegen die Ried-Elf klar in der Außenseiterrolle und hat sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass Riedrode aus den vergangenen fünf Begegnungen zehn Punkte holte.„Mich würde es bereits freuen, wenn wir endlich mal die ganz einfachen Fehler abstellen“, setzt Arnold die Messlatte nach der 2:6-Niederlage im benachbarten Zotzenbach im unteren Bereich an.

Rainer Fiebiger, Alexander Klische und Dennis Yousief sind verletzungsbedingt angeschlagen und werden voraussichtlich am Sonntag nicht zur Verfügung stehen.

FCO peilt Heimerfolg an

Schon um 13.30 Uhr empfängt der FC Olympia Lampertheim den TSV Gras-Ellenbach und will sich dabei unbedingt für die 1:2-Hinspielniederlage revanchieren. „Gegen diese kompakte und charakterlich starke Mannschaft wollen wir unbedingt einen Heimsieg holen“, gibt FCO-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres die Marschroute aus und will dabei die kleine Serie von bislang fünf Spielen ohne Niederlage fortsetzen. Gegenüber dem 3:2-Heimsieg bei Türkspor Wald-Michelbach werden sich einige personelle Änderungen ergeben. Während Tolga Boztepe (privat verhindert) und Dennis Becker (Erkältung) ausfallen werden, kehren Benjamin Bovers und Samin Sengün in die Mannschaft zurück. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019