Kaiser-Brüder retten Groß-Rohrheim das Remis

Gross-Rohrheim.Mit gemischten Gefühlen haben die Tischtennis-Herren des TTC Groß-Rohrheim das 8:8 beim TTC Heppenheim II zum Rückrundenstart in der Verbandsliga Süd aufgenommen. „Hätte mir vor dem Spiel jemand gesagt, dass es 8:8 ausgeht, hätte ich dafür sofort unterschrieben. Nach dem Spielverlauf muss man aber sagen, dass durchaus auch ein Sieg drin gewesen wäre“, erklärte Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner.

Der Tabellenvierte (11:9 Punkte), der mit Rivo Saaremäe und Simon Hennrich gleich zwei Leistungsträger ersetzen muss, verkaufte sich beim wiedererstarkten Drittletzten aus Heppenheim teuer. Die Groß-Rohrheimer Doppel Denis Vakulenko/Anton Riabukhin und Matthias Kaiser/Stephan Kaiser sorgten für eine 2:1-Führung.

Im vorderen Paarkreuz punktete Matthias Kaiser doppelt, Winterneuzugang Riabukhin glückten bei seinem TTC-Debüt ebenfalls zwei Einzelerfolge. „Anton hat angedeutet, dass er das Potenzial besitzt, ähnlich herausragende Bilanzen wie Saaremäe zu spielen“, meinte Meixner.

Keine Siege „hinten“

Dagegen ging Vakulenko in der Mitte leer aus. Auch dem hinteren Paarkreuz um Meixner und Rolf Becker war kein Punkt vergönnt. Im Schlussdoppel retteten die Kaiser-Brüder gegen Heppenheims Spitzendoppel Jochen Stribny/Timo Schambach mit einem Drei-Satz-Erfolg das Remis. Am Samstag (18.30 Uhr) empfangen die Groß-Rohrheimer Schlusslicht Blau-Weiß Münster (6:14 Punkte) in der Bürgerhalle. „Da soll dann endlich wieder ein Sieg herausspringen“, fordert Meixner. cpa

