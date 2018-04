Kampf um Platz zwei spitzt sich zu

Anzeige

In der Bezirksliga-Gruppe 1 hat Bürstadts zweites Damenteam am Montagabend einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gelandet. Nach dem 8:4-Heimsieg gegen den TSK Rimbach steht die Hessenliga-Reserve mit 10:22 Zählern zwar noch immer hinter der SKG Zell (12:18) auf Relegationsplatz acht. Doch die SG Seidenbuch und der SV Falken-Gesäß – bei der Bürstadt II am Donnerstag (20 Uhr) zu Gast ist – liegen jetzt mit je 8:24 Punkten im Hintertreffen.

In der Herren-Bezirksklasse hat Bürstadts dritte Mannschaft am Dienstagabend einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Kellerduell bei der SG Gronau entschieden die TVB-Herren mit 9:6 für sich. Zwei Spieltage vor dem Rundenabschluss stehen die Bürstädter mit 14:26 Punkten (Spielbilanz -46) jetzt wieder auf Rang neun – vor den bislang punktgleichen Gronauern (12:28 Punkte/Spielbilanz -43), die auf Abstiegsplatz zehn zurückfielen.

Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Bürstädtern im Schlussspurt allerdings nicht. Am Donnerstag, 19. April (20 Uhr), ist der TVB III zu Gast beim Achten TV Ober-Laudenbach (14:26 Punkte). Die Odenwälder brauchen wie Bürstadt III noch einen Punktgewinn, um den Klassenverbleib sicherzustellen. Zum letzten Spieltag am 28. April muss Bürstadts Drittvertretung beim Vorletzten TSK Rimbach II ran.

TV Bürstadt II, Damen: Zorn/Holz, Grön/Beck (je 1), Zorn (3), Holz (2), Beck (1).

