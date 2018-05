Anzeige

Biblis.Vor drei Wochen begann die Tennis-Saison für die erste Damenmannschaft des TC Biblis nahezu perfekt. Das Quartett im Kapitänin Ann-Kathrin Thoma besiegte den TV Odershausen mit 5:1 und führt damit die Tabelle in der Verbandsliga an.

Allerdings ist Thoma etwas skeptisch, ob sich ein ähnlich hoher Sieg morgen (ab 9 Uhr) wiederholen lässt. Dann steht für den Bibliser Verbandsliga-Vierer nämlich das erste Auswärtsspiel an, dabei reisen die TCB-Damen zum TC Rodenbach, die am ersten Spieltag gegen die Sportwelt Rosbach mit 1:5 verloren. „Eigentlich hatten wir Rodenbach als sehr starke Mannschaft in Erinnerung. Dass sie dann so deutlich verloren haben, hat uns sehr überrascht“, verrät Thoma.

Trotzdem hoffen die Bibliserinnen auf einen ähnlich guten Sonntag wie zuletzt, zumal der zweite Saisonsieg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten würde. Ob die Bibliserinnen in Rodenbach mit der gleichen Mannschaft aufschlagen werden wie beim Heimspiel gegen Odershausen, oder ob auf der einen oder anderen Position rotiert wird, lässt Thoma indes noch offen: „Momentan sind wir da noch am Schauen und werden wohl kurzfristig entscheiden.“ rago