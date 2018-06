Anzeige

Bürstadt.Im Tor von Kreisoberliga-Meister Eintracht Bürstadt durfte Eric Kamprath beim letzten Saisonspiel gegen den FSV Riedrode noch einmal als Vertretung für Stammtorwart Christian Steiner ran. Gerade in den zweiten 45 Minuten, als die Gäste aus Riedrode den Druck auf das Tor der Gastgeber merklich erhöhten, machte er seine Sache sehr gut. An ihm lag es nicht, dass die Riedroder in der Schlussphase doch noch zum 2:2-Ausgleich kamen – im Gegenteil: Kamprath war es, der diesen Augenblick so weit es ging hinausgezögert hatte. „Dass wir durch einen Abwehrfehler in der 87. Minute noch das 2:2 bekommen haben, hat mich natürlich geärgert. Insgesamt haben wir aber ein gutes Spiel gemacht“, meinte der 22-Jährige. Für den Hofheimer war es erst der fünfte Einsatz in der ersten Mannschaft.

Vor der Saison vom Lokalrivalen VfR Bürstadt an die Wasserwerkstraße gewechselt, durfte Kamprath nun mit der Eintracht mit dem Aufstieg in die Gruppenliga Darmstadt den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. Dass er im Tor der Eintracht die Nummer zwei hinter Steiner sein würde, war Kamprath bei seinem Wechsel bewusst. „Ich kannte Christian Steiner ja schon aus gemeinsamen Tagen beim FV Hofheim. Auch Torwarttrainer Markus Frank hatte uns damals in Hofheim schon trainiert. Ich habe mich mit beiden immer sehr gut verstanden. Das war schon ein wesentlicher Grund, warum ich zur Eintracht gewechselt bin“, sagte Kamprath, der bei den Bürstädtern mit Fabio Capello und Maximilian Hödl auch auf alte Freunde aus Jugendtagen traf.

Eric Kamprath Eric Kamprath wurde am 3. Oktober 1995 in Worms geboren und lebt in Hofheim. Zurzeit absolviert er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Mit dem Fußball begann er in der Bambini des FV Hofheim. In der C-Jugend spielte er für den VfR Bürstadt, bevor er nach Hofheim zurückkehrte. Beim FVH kam er ab 2013 zu ersten Gruppenliga-Einsätzen. 2015 wechselte Kamprath zum VfR, 2017 ging er zur Eintracht. and

„Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist riesengroß, hier kämpft jeder für jeden und es sind alle Freunde, die gerne etwas zusammen unternehmen“, schwärmt Kamprath. Auch die Tatsache, dass Eintracht-Meistertrainer Benjamin Sigmund für klare Ansagen steht, gefällt dem jungen Torhüter.