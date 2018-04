Katerstimmung in Biblis

Anzeige

Ried.Für den FV Biblis II gehen im Abstiegskampf in der Fußball-C-Liga so langsam alle Lichter aus. Im Ried-Derby bei der zweiten Mannschaft der SG Riedrode musste die Elf von Spielertrainer Sven Sauer kurz vor Schluss den Gegentreffer zur bitteren 1:2 (1:0)-Niederlage hinnehmen. Keinen Punkt gab es am gestrigen 23. Spieltag auch für die SG Hüttenfeld, die das Verfolgerduell bei der SG Hammelbach/Scharbach mit 0:2 (0:1) verlor. Jubeln durfte dafür Eintracht Bürstadt II nach einem starken 5:2 (3:1)-Sieg beim TSV Gras-Ellenbach.

SG Riedrode II – FV Biblis II 2:1

„Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu“ – auf die berühmten Worte von Ex-Bayern-Profi Jürgen Wegmann berief sich gestern Nachmittag auch FVB-II-Spielertrainer Sven Sauer. „Dieses Zitat trifft den Nagel auf den Kopf. Diese Niederlage hat die Mannschaft nicht verdient. Aber wenn du da unten drin stehst, hast du einfach nicht das Glück“, fand der 31-Jährige. In der zehnten Minute hatte Daniel Mengesteab die Gäste in Führung geschossen. „Danach haben wir es versäumt, mit 2:0 in Führung zu gehen“, erklärte Sauer.

Stattdessen drehte Riedrodes Kreisoberliga-Reserve die Angelegenheit in den zweiten 45 Minuten. In der 57. Minute lenkte der Bibliser Marco Müller den Ball in Richtung eigenes Tor, das Kunstleder kullerte letztlich in Slapstick-Manier vom Rücken des FVB-Schlussmanns Lukas Berg ins eigene Netz. In der 88. Minute kam es noch dicker für den Vorletzten, als der nicht gerade in die Bäume gewachsene Mirko Alimi zum 1:2-Endstand aus Bibliser Sicht einköpfte.