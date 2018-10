Katzenjammer beim FV Biblis

Ried.In der ersten Partie des 13. Spieltages in der Fußball-Kreisliga A ist die kleine Erfolgsserie des FV Biblis gerissen. Mit 0:4 (0:3) verloren die Bibliser beim VfR Fehlheim II. FVB-Coach Roman Link war insgesamt enttäuscht: „Ich hatte nach den letzten Spielen mit mehr Selbstvertrauen gerechnet. Bis zum 0:2 haben wir gut mitgehalten, danach war es aber ein peinliches Auftreten. Das muss ich erstmal sacken lassen.“

Kurz nach dem Anstoß brachte Artur Reinhardt die Fehlheimer mit einem Kopfball in Führung (1.). Danach glich Marius Barth aus (15.), doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Link: „Für mich war das kein Abseits. Hätte das Tor gezählt, wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen.“ So legten die Fehlheimer nach. Christoph Geiß traf erst aus 13 Metern zum 2:0 (32.) und sorgte kurz darauf für die Vorentscheidung (38.).

In der zweiten Halbzeit fand der FVB so gut wie nicht mehr statt und hatte Glück, dass es die Fehlheimer beim 4:0-Endstand (Smajil Sadic, 62.) beließen. „Das 0:3 war für uns der Genickbruch, danach haben wir uns aufgegeben. In der gesamten zweiten Halbzeit hatten wir keine richtige Chance mehr. Der Fehlheimer Sieg ist absolut verdient“, haderte Link.

Für die SG Nordheim/Wattenheim und den VfB Lampertheim stehen morgen Heimspiele an (jeweils ab 15.15 Uhr). Der VfB empfängt dabei die SG Unter-Abtsteinach II und hofft auf einen Errfolg nach zuletzt zwei Niederlagen. „Aktuell pfeifen wir personell aus dem letzten Loch. In Bestbesetzung hätten wir in der letzten Woche gegen Unter-Flockenbach nicht verloren. Das Manko war unsere Chancenverwertung in der ersten Halbzeit. Das wollen wir gegen die SGU besser machen“, sagt VfB-Trainer Stefan Svrga. Allerdings ist die Ausfallliste der Lampertheimer auch in dieser Woche lang. Svrga setzt dennoch darauf, dass sich seine Mannschaft ins Zeug legt: „Das ist ein Heimspiel, da wollen wir drei Punkte. Ich sehe uns nicht als chancenlos.“

SG NoWa hofft auf Trotzreaktion

Auch die SG Nordheim/Wattenheim hofft morgen gegen den SV Unter-Flockenbach II auf einen Heimsieg. „Es wird sicherlich nicht einfach, denn man weiß nie, ob der Unterflockenbach Spieler aus der ersten Mannschaft nach unten beordert. Wenn sie in Normalbesetzung spielen, müssen wir vor allem auf Spieler wie Abbas und Muhr aufpassen. Ich habe die SGU beobachtet, sie agieren oft mit vielen langen Bällen. Die müssen wir vermeiden“, sagt SG NoWa-Coach Jens Stark. Zuletzt verlor die Sportgemeinde das Derby gegen den FV Biblis. Für Stark war das aber eine unglückliche Niederlage: „Wir haben das Spiel eigentlich bestimmt, aber unsere Tore nicht gemacht. Dazu kamen unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen. Ich hoffe, dass meine Jungs im Duell mit dem SVU diese Wut über die Niederlage gegen die Bibliser noch im Bauch haben und drei Punkte einfahren.“ rago

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.10.2018