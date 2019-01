Lampertheim.Die Euphorie beim Tischtennis-Club (TTC) Lampertheim ist in diesen Tagen riesig – so riesig, dass TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend gar nicht mehr aufhören kann, zur Vorsicht zu mahnen. „Die Vorrunde, die unsere erste Herrenmannschaft in der 3. Bundesliga Nord gespielt hat, ist kaum noch zu toppen“, erklärt der 57-Jährige vor dem Rückrundenstart gegen Union Velbert am Sonntag (14.15 Uhr, Sedanhalle): „Die Erwartungshaltung im Umfeld ist groß, aber das war wirklich das Maximum. Wir sollten die Mannschaft nicht zu sehr belasten. Das sind alles junge Burschen.“

Tatsächlich hat das TTC-Quartett um den Moldauer Andrei Putuntica, Alfredas Udra (Litauen), Nick Tio (USA) und Istvan Molnar (Ungarn) die Messlatte ziemlich hoch gelegt. Die Lampertheimer werden als Tabellenzweiter mit 12:4 Punkten in die Rückserie gehen. Nur Spitzenreiter 1. FC Köln (19:1 Punkte), der das neue Jahr am vergangenen Wochenende mit klaren Siegen in Schwarzenbek (6:1) und Siek (6:0) einläutete, steht noch besser da. Velbert belegt mit 11:5 Zählern Rang drei. „In der Fachpresse gelten wir als die Überraschung der dritten Liga“, sagt van gen Hassend stolz.

Vor der Saison hatten die TTC-Herren, die mit einem Altersschnitt von 20 Jahren das jüngste Team der Nordgruppe stellen, unter Kennern als Abstiegskandidat gegolten. Ende September startete Lampertheim allerdings mit einer hauchdünnen 4:6-Heimniederlage gegen Köln in die Runde. „Da waren wir noch nicht so eingespielt, alles war noch neu. Zwei Wochen später hätten wir dieses Spiel vielleicht sogar gewonnen“, glaubt van gen Hassend.

Was damals noch niemand ahnen konnte: Viel mehr Verlustpunkte sollten sich die Südhessen im weiteren Verlauf der Vorrunde nicht leisten. Beim vermeintlichen zweiten Top-Favoriten Hertha BSC (zurzeit Vierter mit 9:7 Punkten) setzten sich die Lampertheimer mit 6:4 durch. Gegen Schwarzenbek, Siek und Borsum feierte der TTC 6:0-Kantersiege, gegen Herne und in Buschhausen gab es 6:1-Erfolge.

Unbequemster Gegner

Die einzige deutliche Niederlage gab es Mitte November – in Velbert verlor Lampertheim mit 1:6. Wohl auch deshalb schwärmt van gen Hassend in höchsten Tönen vom ersten Rückrundengegner und ersten direkten Verfolger im Klassement. „Wir haben gleich den unbequemsten Gegner vor der Brust. Von der Cleverness her ist Velbert mit Assistenz-Nationaltrainer Lars Hielscher auf Position eins und mit Adrian Dodean, einem weiteren früheren Erstliga-Profi, ganz vorne dabei“, meint van gen Hassend. Für das erste Heimspiel 2019 sagt er ein „Duell der Gegensätze“ voraus. „Unsere Power und Dynamik treffen auf die Routine der Gäste. In Velbert wurden wir taktisch ausgeknockt“, weiß der TTC-Boss: „Wahrscheinlich sind wir zurzeit die attraktivste Mannschaft der Liga. Aber nur mit Hurra-Stil wird es gegen Velbert nicht gehen.“

Den frühen Termin für das mit Spannung erwartete Verfolgerduell findet van gen Hassend alles andere als ideal: „Wir hätten gerne später gegen Velbert gespielt und ein Mittelfeld-Team zum Reinkommen bevorzugt. So brauchen wir gleich eine Top-Leistung.“ Erst in dieser Woche steigen die vier TTC-Asse, die unter der Woche über ganz Deutschland verteilt in Leistungszentren trainieren, wieder voll ins Training ein. „Über die Feiertage haben die Jungs im Heimaturlaub ein bisschen was für sich gemacht. Am Samstag trainiert die Mannschaft erstmals wieder zusammen“, ist Lampertheims Vorsitzender gespannt, „ob wir unser Selbstvertrauen ins neue Jahr retten können. Gegen Velbert sehe ich uns in der Außenseiterrolle. Ich bin mir aber sicher, dass die Zuschauer einige richtig gute Spiele zu sehen bekommen werden“.

Andere Ried-Teams pausieren

Alle anderen Tischtennis-Mannschaften aus dem Ried sind am Wochenende noch spielfrei. Für die meisten Teams steht der Rückrundenbeginn erst am Wochenende vom 25. bis 27. Januar an. Eine Ausnahme bildet die SG Hüttenfeld. Das Bezirksliga-Schlusslicht empfängt am Samstag, 19. Januar, den VfR Fehlheim III. Klassenkamerad Lampertheim III reist am Freitag, 25. Januar, zum TV Beerfelden. Lampertheim IV (Bezirksklasse-Gruppe 1) gastiert am 24. Januar beim TV Ober-Laudenbach.

Die Oberliga-Damen des TTC treffen am 26. Januar zu Hause auf Blau-Weiß Münster II. Am selben Tag schaut das zweite TTC-Herrenteam als Hessenliga-Schlusslicht beim TTC Langen vorbei.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.01.2019