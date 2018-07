Kecskemeti behält die Ruhe

Anzeige

Daniel Willhardt kehrt zurück

Kecskemeti ist aber weit davon entfernt, sich nun verrückt machen zu lassen. Auch von der Aussage, dass die Lampertheimer eigentlich eine gute Mannschaft zusammen hätten, die das Potenzial habe, oben mitzuspielen, lässt er sich nicht beeindrucken. Die Kadergröße von 26 Spielern kann sich durchaus sehen lassen. Der wohl prominenteste Zugang ist Daniel Willhardt, der nach seiner Verbandsliga-Zeit beim FC Alsbach nun an die alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

„Wir wollen doch jetzt erst einmal wieder eine Mannschaft aufbauen. Dazu sollen die gruppenligaerfahrenen Spieler als Gerüst dienen“, sagt Kecskemeti, der sich besonders gerne an seine frühere Zeit beim FSV Riedrode erinnert, dem er mit seinen vielen Treffern Ende der 1970er Jahre zu drei Aufstiegen in Folge verhalf. Auch ein Saisonziel will er erst einmal nicht definieren: „Da muss ich erst einmal alle meine Spieler und auch die Liga kennenlernen. Aber spätestens Ende September werden wir wissen, wohin die Reise geht. Bis dahin kann ich sagen, ob wir eine Chance für die obere Tabellenregion haben.“

„Muss Spieler kennenlernen“

Trotz aller Lockerheit will Kecskemeti die Grundsätze der Disziplin nicht außer Acht lassen.„Gegenseitiger Respekt und auch Pünktlichkeit gehören zu unserem Sport“, hofft Kecskemeti darauf, auch der jungen Generation nicht nur den Spaß am Fußball zu vermitteln, sondern auch ein paar Werte, die ihnen auch außerhalb des Fußballplatzes sicherlich weiterhelfen werden.

Bedauerlich findet der Trainer, dass der Verein derzeit über keine zweite Mannschaft verfügt und somit Spieler, die erst einmal nicht zum engeren Kader gehören, nicht zu ihren Spieleinsätzen kommen. Diese Problematik ist auch dem Sportausschuss bewusst, der in der nächsten Runde in jedem Fall wieder eine Reserve am Spielbetrieb anmelden will. hias

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.07.2018