Kein kleines Licht mehr

Bürstadt.Bis zum letzten Spieltag vor der Winterpause dauert es in der Fußball-Gruppenliga zwar noch etwas, die halbe Saison im Darmstädter Fußball-Oberhaus ist allerdings schon vorbei. Zum Rückrundenauftakt kommt es am Sonntag (14.45 Uhr) zum Duell der beiden Bergsträßer Gruppenligisten SV DJK Eintracht Bürstadt und FC Sportfreunde Heppenheim. „Vor fünf Jahren sind wir noch als kleines Licht zu den Sportfreunden nach Heppenheim gefahren, jetzt kommen die Sportfreunde zu uns und werden am Sonntag alles gegen uns geben müssen. Die Tagesform wird entscheiden, wie es ausgeht. Da hat sich schon etwas verändert“ erinnert Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund an die Spielzeit 2013/2014 in der Kreisliga A , als die Heppenheimer als Aufsteiger den souveränen Durchmarsch in die Kreisoberliga hingelegt hatten.

„Das ist am Sonntag schon ein Spiel mit Derbycharakter. Nachdem wir das Hinspiel mit 3:5 verloren haben, wollen wir es diesmal auf jeden Fall besser machen“, reisen Sportfreunde-Coach Aiad Al-Jumaili und sein Team mit breiter Brust zum Sportplatz an der Wasserwerkstraße, schließlich mussten sich die Kreisstädter in den letzten neun Ligaspielen nur einmal geschlagen geben.

Ärger bei Al-Jumali

„Im Hinspiel haben wir in den ersten 20 Minuten gut begonnen, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Insgesamt musste man aber sagen dass die Eintracht an diesem Tag die bessere Mannschaft war“, blickt Al-Jumaili zurück. Die Sportfreunde könnten sogar neun Spiele in Folge ungeschlagen sein, denn die 2:3-Niederlage beim SKV Büttelborn vor fünf Spieltagen kam unter besonderen Umständen zustande. „Unser Spieler legt sich im Strafraum den Ball zum Freistoß mit der Hand zurecht und der Schiedsrichter entscheidet auf Handelfmeter, so was habe ich noch nie erlebt!“, bringt die Erinnerung an diese Szene Al-Jumaili immer noch in Wallung. Danach kippte mit dem Strafstoßtor zum 2:1 die Partie zugunsten der Büttelborner.

Dass die Heppenheimer aktuell sehr gut drauf sind, ist ETB-Coach Sigmund natürlich nicht entgangen. Aber auch die Grün-Weißen tankten zuletzt etwas Selbstvertrauen. So stellte Juan Marroqui Cases beim 4:0-Heimsieg gegen den SKV Büttelborn mit einem Hattrick in den ersten 27 Minuten die Weichen auf Sieg. „Das tat ihm gut und es tat uns gut. Für Juan hat es mich besonders gefreut, ein Stürmer wird letztendlich ja auch immer an Toren gemessen“, geizte die Sigmund-Elf auch am Mittwoch im Kreispokal Bergstraße beim B-Ligisten Türkspor Wald-Michelbach beim 10:1-Kantersieg nicht mit Treffern. Mit 24 Zählern hat die Eintracht in der Hinrunde vier Punkte mehr verbucht als in der vergangenen Saison. Ganz zufrieden ist Sigmund mit dieser Ausbeute allerdings nicht. „Es wären für uns sicherlich noch sieben Punkte mehr drin gewesen. Gerade in den Heimspielen gegen Riedrode und Langstadt waren wir ebenbürtig“, gab es für Sigmund nur wenige Partien, in denen keine Aussicht auf Punkte bestand.

Bei den Heppenheimern, die er im Winter 2018/2019 als Trainer übernommen hatte, schätzt Aiad Al-Jumaili die Dinge sehr ähnlich ein. Mit 25 Zählern haben die Kreisstädter sogar fünf Punkte mehr gesammelt, als in der Hinrunde 2018/2019, einen davon haben sie aber wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls dieser Tage abgezogen bekommen. „Auf den Punktabzug haben Mannschaft und Trainer keinen Einfluss, aber wir könnten jetzt durchaus auch schon 30 oder 32 Punkte auf dem Konto haben“, will Al-Jumaili mit den Heppenheimern keine Zittersaison mehr erleben, stand man Ende der vergangenen Saison doch nur zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Personell können beide Trainer nicht aus dem Vollen schöpfen. So fallen bei der Eintracht neben dem Langzeitverletzten Niclas Herzberger auch der noch gesperrte Luca Schäfer, Paul Herbel und Riccardo Presti aus. Bei den Gästen fehlt Ralf Friedrich und hinter den Einsätzen von Timo Fischer, Janis Breuer und Kadir Kilic stehen noch Fragezeichen.

