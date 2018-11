Keinz-Elf hat großen Respekt vor der KSG

Ried.Sah es vor einigen Wochen noch so aus, als würde die FSG Riedrode in den Herbstmonaten 2018 den Grundstein für die Kreisoberligameisterschaft 2019 legen, so hat der VfR Bürstadt inzwischen wertvollen Boden gut gemacht. Und die Elf von Trainer Karl-Heinz Göbel ist inzwischen nicht mehr Riedrodes hartnäckigster Verfolger, sondern hat mit der Spielgemeinschaft nach Punkten gleichgezogen. Auch der direkte Vergleich würde momentan für die Bürstädter sprechen, die das Stadtderby am Anfang September mit 2:0 für sich entschieden.

So haben die Verantwortlichen der FSG Riedrode noch an der 1:2-Auswärtsniederlage am vergangenen Sonntag bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach zu knabbern.

„In Wald-Michelbach kamen wir nicht richtig ins Spiel und nicht an unser Leistungsniveau heran. Aufgrund ihres couragierten Auftretens hat die Eintracht die Begegnung völlig zurecht gewonnen“, blickt FSG-Trainer Andreas Keinz weinenden Auges auf die Auswärtsniederlage im Odenwald zurück. Ihm ist absolut klar, dass sich seine Mannschaft steigern muss, um gegen den kommenden Gegner KSG Mitlechtern einen Sieg zu erringen. „Die KSG hat auswärts erst eine Niederlage kassiert und das war bei der heimstarken SG Wald Michelbach. Wir wissen also um die Schwere der Partie. Es ist das letzte Spiel in diesem Jahr und dieses wollen wir erfolgreich gestalten, um so mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen“, sieht Andreas Keinz seine Elf in der Bringschuld.

Viele Ausfälle

Gegen Mitlechtern wird die personelle Situation kaum besser als in Wald-Michelbach sein. So fallen Jonas Ille, Sören Heiderich, Fabian Neeb und Quendrim Dzackaj definitiv aus. Der Einsatz von Maximilian von Dungen ist noch offen.

Karl-Heinz Göbel, Trainer des VfR Bürstadt, weiß, dass seiner Mannschaft in Wald-Michelbach nichts geschenkt wird: „Die SG ist zu Recht unter den Top fünf der Liga. Das Team besitzt neben der FSG Riedrode sicherlich die stärkste Offensivreihe der Liga.“ Der VfR muss auf sechs Spieler verzichten: Besim Reka (Muskelbündelriss) und Daniel Böck (Muskelfaseriss) fehlen ebenso wie Yusuf Ekin und Robin Schäfer (beide Kreuzbandriss). Moritz Schumacher und Eugen Zweininger sind beruflich verhindert.

Bereits am Samstag um 15 Uhr empfängt der FV Hofheim die Tvgg Lorsch. Nach acht sieglosen Spielen in Folge will die Elf von Trainer Oliver Schader endlich wieder dreifach punkten, um so die Abstiegszone alsbald verlassen zu können. hias

