Keinz: „Im Moment macht es großen Spaß“

Riedrode.In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt ist die FSG Riedrode zurzeit das Team der Stunde. Fünf Siege hintereinander – sechs FSG-Erfolge in Serie sind es, wenn man das 6:0 gegen C-Ligist TSV Elmshausen im Kreispokal dazuzählt – sprechen eine klare Sprache. „Das hätten wir uns vor der Saison nicht unbedingt erträumen lassen“, sagt Riedrodes Trainer Andreas Keinz vor dem Heimspiel gegen die SG Dersim/VfR Rüsselsheim am Sonntag (15 Uhr, Waldsportplatz).

Es ist das Duell zweier amtierender Kreisoberliga-Meister. Während die FSG in der vergangenen Saison den VfR Bürstadt am letzten Spieltag der Kreisoberliga Bergstraße abfing, holte sich die Rüsselsheimer Spielgemeinschaft mit sechs Punkten Vorsprung auf den SV Geinsheim souverän den Titel in der Kreisoberliga Darmstadt. „Die Darmstädter Kreisoberliga halte ich für die stärkste. Wenn man da Meister wird, spricht das schon Bände“, stellen sich Keinz und sein FSG-Trainerpartner Duro Bozanovic auf ein „spannendes Spiel“ ein.

Starke Autostädter

In der neuen Runde knüpft Rüsselsheim an das starke Vorjahr an, mit 16 Punkten aus den ersten acht Partien findet sich die SG auf Rang fünf wieder. Und als hätte es noch eines ultimativen Beweises für die Qualitäten der Autostädter bedurft, feierte die SG Dersim/VfR am vergangenen Sonntag einen nie gefährdeten 2:0-Erfolg gegen die Bürstädter Eintracht. „Dieses Ergebnis hat uns weniger in der Planung beeinflusst. Wir wissen, dass Rüsselsheim ein sehr spielstarker Gegner ist. Die Mannschaft hat ein paar Spieler in ihren Reihen, die schon höherklassig gespielt haben“, erklärt Keinz und merkt an: „Wir freuen uns auf diese Begegnung und darauf, dass wir nach zuletzt zwei Auswärtsspielen wieder zu Hause antreten. Dieses Heimspiel wollen wir natürlich erfolgreich gestalten.“

Breite Brust

Als Dritter mit 19 Punkten – stärkster Aufsteiger ist aber zurzeit Odenwald-Meister SG Langstadt/Babenhausen mit 22 Zählern, der am Mittwoch die Tabellenführung an den VfR Fehlheim (12:0-Sieg in Nauheim) abgab – tritt Riedrode mit breiter Brust an. „Im Moment macht es großen Spaß“, meint Keinz.

Doch gerade nach dem spät errungenen 3:2-Erfolg beim VFL Michelstadt wird der FSG-Coach nicht müde zu betonen: „Wir müssen in dieser Klasse weiterhin jede Woche 100 Prozent abrufen. Wenn wir das nicht tun, liegen wir auch mal nach 30 Minuten 0:2 gegen den Vorletzten hinten, wie es uns in Michelstadt passiert ist.“

Für Sonntag muss die FSG Riedrode ohne Mario Basyouni (Zerrung) und Maximilian von Dungen (Urlaub) planen. Keinz bereitet das jedoch keine Sorgen: „Wir haben immer noch 14, 15 Spieler, die Gruppenliga spielen können und wollen.“ cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019