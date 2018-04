Anzeige

Rimbach.Das Judo-Team KG Bürstadt/Rimbach belegt vor dem heutigen Heimkampftag (16 Uhr) in der Oberliga-Tabelle den dritten Platz – und ist auf Tuchfühlung mit den Topteams KG Darmstadt und JC Rüsselsheim. In der Sporthalle der Bürstädter Erich-Kästner-Schule will die Kampfgemeinschaft nun die beiden Heimaufgaben gegen JC Hühnfelden und BC Arolsen erfolgreich lösen.

Das wird sicherlich nicht einfach werden. Mit der Unterstützung des Publikums hofft die KG aber auf einen Coup. Am zurückliegenden Kampftag gab es in Rimbach einen 5:2-Erfolg über den TV Nidda und eine 2:5-Niederlage im Duell mit der KG Darmstadt.

Dabei hatte es gleich zu Beginn schlechte Nachrichten gegeben. So verletzte sich der starke Atilla Nazikol (+100 Kilogramm) bereits beim Aufwärmen so schwer, dass er nicht mehr einsetzbar war. Somit musste Trainerin Nadine Müller mit Michael Radig einen Kämpfer aus der -81 kg-Klasse hochstellen, was sich am Ende als zu schwere Aufgabe für diesen herausstellte. Punktegarant Jannik Zettel in der -90 kg-Gewichtsklasse war ebenfalls nicht vollkommen fit. Trotzdem gelang Bürstadt/Rimbach ein Erfolg über Nidda. Mohammed Assuev (-60 kg), Oberliga-Neuling Soufian Idrissi (-66 kg), Thorben Sedlmair (-73 kg), Jannik Zettel (-90 kg) und Florian Siegler (-100 kg) gewannen ihre Kämpfe in diesem Vergleich. Christopher Wecht (-81 kg) und Michael Radig (+100 kg) verloren.