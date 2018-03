Anzeige

Wächtersbach.Die Kampfgemeinschaft des 1. Judo-Club Bürstadt und der TG Rimbach hat am ersten Kampftag der Judo-Oberliga ihr gestecktes Minimalziel mit zwei aus vier möglichen Mannschaftspunkten erreicht. Mit einem deutlichen 5:2-Sieg gegen Gastgeber Wächtersbach brachte die KG die zwei Zähler unter Dach und Fach. Die Punkte erzielten dabei Mohammed Assuev mit Armhebel in der Gewichtsklasse bis 60 kg, Christopher Wecht mit Seoi-Nage in der Gewichtsklasse -81 kg, Jannik Zettl dank eines Würgegriffs in der Gewichtsklasse -90 kg. Florian Siegler gewann durch einen Festhaltegriff -100 kg und Mirco Ohl durch Soto-Maki-Komi in der offenen Gewichtsklasse über 100 kg. Das Nachsehen hatten Johannes Roßbach durch einen Festhaltegriff -66 kg und Thorben Sedlmair durch eine Würgetechnik in der Gewichtsklasse -73 kg.

Vorausgegangen war eine nicht minder deutliche 1:6 Niederlage gegen das Team des JC Rüsselsheim. Hier unterlagen Mohammed Assuev durch Armhebel (-60 kg), Soufian Idrissi durch Morote-Seoi-Nage (-66 kg), Thorben Sedlmair durch Ausheber (-73 kg), Christopher Wecht durch Ippon-Seoi-Nage (-81 kg), Florian Siegler durch Festhaltegriff (-100 kg) und Mirco Ohl durch drei Strafwertungen (+100 kg). Den Ehrenpunkt dank einer guten Bodentechnik mit abschließendem Festhaltegriff erzielte Jannik Zettl in der Gewichtsklasse -90 kg.

Nächste Aufgabe in Kassel

Das Trainergespann Nadine Müller und Lothar Kilian erklärte nach dem Kampf, dass die Duelle, insbesondere gegen Rüsselsheim, wie erwartet schwer gewesen seien. Mit dem Ergebnis gegen Wächtersbach sei man jedoch sehr zufrieden.