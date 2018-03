Anzeige

Gegen Kassel gewann Mohammed Assuev (-60 kg) kampflos. Jannik Zettel siegte in der Gewichtsklasse bis 90 kg diesmal mit Festhaltegriff. Mirco Ohl (-100 kg) gewann durch Harai-Goshi und in der nach oben hin offenen Gewichtsklasse über 100 kg setzte sich Atilla Nazikol mit einer sehenswerten Kontertechnik durch. Knapp verloren haben ihre Kämpfe Soufian Idrissi (-66 kg), Thorben Sedlmair (-73 kg) und Jan Tetiwa (-81 kg).

Bürstadt/Rimbach steht mit 6:2 Zählern auf dem geteilten ersten bis vierten Platz, lediglich in der Einzelkampfwertung liegt man knapp hinter dem Führungstrio Hühnfelden, Rüsselsheim und der Darmstadt. Am 14. April trifft die KG beim Heimkampf in Rimbach (Odenwaldhalle, 15:30 Uhr) auf die KG Darmstadt und den TV Nidda. red

