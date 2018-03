Anzeige

Lampertheim.Zwei Siege haben die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim noch bis zur kurzen Osterpause eingeplant: In zwei Wochen bei der HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach wird es nicht ganz einfach, aber auch das Heimspiel am Sonntagabend um 18 Uhr gegen Schlusslicht TGB Darmstadt sieht TVL-Trainer Achim Schmied nicht als Selbstläufer an. „Das gebührt der Respekt vor dem Gegner und ein Blick auf das Hinspielergebnis“, erinnert Schmied an den knappen 24:23-Erfolg bei der TGB Anfang November. „Aber klar ist auch, dass das ein Spiel ist, das wir unter allen Umständen gewinnen müssen“, geht er nach den bisherigen Partien und Ergebnissen davon aus, „dass die Darmstädter gegen uns eher über ihre Verhältnisse gespielt haben. Aber wir müssen schon mit der nötigen Konsequenz an die Sache herangehen“.

Gegner in Abstiegsgefahr

Der Coach hat sich eine klare Marschroute zurecht gelegt: Mit zwei Siegen vor Ostern soll der Anschluss an die Top vier der Liga hergestellt und dann im Saisonendspurt eine möglichst gute Platzierung erreicht werden. Die Gäste kämpfen hingegen ums Überleben in der A-Klasse. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Vorletzten. „Kampflos werden sie sich nicht geschlagen geben. Aber wir haben zuletzt in Griesheim eine starke Leistung gezeigt. Wenn uns das wieder gelingt, gewinnen wir, zumal alle Spieler an Bord sind“, erklärt Schmied. Erfreulich ist, dass sogar Dennis Strubel wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Der Außenspieler fiel nach einer Verletzung seit der Vorbereitung aus, hat sich im Oktober einer Operation am Daumen unterzogen. „Jetzt hat er endlich wieder mittrainieren können. Das freut mich sehr für ihn. Wann er wieder im Spiel dabei sein wird, muss man abwarten“, so der TVL-Coach. Bei Darmstadt gilt es für die Lampertheimer in erster Linie eine stabile Deckung zu stellen und mit dem gewohnt schnellen Umschaltspiel die Gäste ständig unter Druck zu setzen – eine Spielweise, die der TGB gar nicht schmeckt. In Axel Baumeister hat Darmstadt zwar einen guten Schützen. Doch insgesamt ist die Offensive nicht sehr durchschlagskräftig, was sich auch am vergangenen Wochenende im Kellerduell gegen den SV Erbach zeigte, das das Schlusslicht mit 20:25 verlor. me