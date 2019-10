Klare Ansage von Sauer

Ried.Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge steht die zweite Mannschaft des FV Biblis vor dem zwölften Spieltag in der Fußball-C-Liga gehörig unter Druck. Am Sonntag (13.15 Uhr) empfängt der Drittletzte die FSG Bensheim. Die Reserve der Bürstädter Eintracht ist zeitgleich zu Gast bei der Tvgg Lorsch II.

Biblis II – FSG Bensheim

Mehr noch als von der bisherigen Ausbeute (sieben Punkte, 14:46 Tore) ist FVB-Trainer Sven Sauer über die Art und Weise enttäuscht, wie manche seiner Spieler mit der aktuellen Situation umgehen. „Ich bin mir nicht sicher, ob jeder die Tragweite des nächsten Spiels verstanden hat“, will der 33-Jährige dem Zehnten Bensheim (13 Punkte) eigentlich auf die Pelle rücken. Allerdings stellt Sauer ernüchtert fest: „Im Moment machen wir nicht genug dafür. Zurzeit fallen zusätzlich genug Leute aus.“ Darauf angesprochen, dass die Bibliser Reserve im Herbst 2018 eine ähnliche Durststrecke durchlief, entgegnet Sauer trocken: „So eine Phase haben wir jedes Jahr.“

Lorsch II – Et. Bürstadt II

Nach dem 10:1-Kantererfolg über B-Liga-Absteiger Birkenau II verweilt Bürstadts Gruppenliga-Reserve mit 16 Punkten auf Rang sieben. Der Fünfte Lorsch II (24 Punkte) wäre im Fall eines Sieges nicht mehr ganz so weit entfernt. „Wir wollen den Schwung aus dem Birkenau-Spiel mitnehmen. Wir dürfen jetzt nicht denken, dass es von allein laufen wird“, warnt Trainer Atilla Jambor und merkt an: „Ich hoffe, dass wir uns nicht so anstellen wie beim 1:4 gegen Primus Elmshausen vor zwei Wochen, wo wir uns quasi selbst geschlagen haben.“ Generell ist Jambor aber guter Dinge: „Wir können etwas mitnehmen“, traut der Eintracht-Coach seiner Elf einen Auswärtscoup zu. Vor allem die derzeitige personelle Situation stimmt Jambor zuversichtlich: „Bis auf Kevin Hildebrandt, der privat verhindert ist, können wir am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. Es gibt 17, 18 Mann, auf die ich mich voll verlassen kann. Auf diese Art kann ich als Trainer auch viel durchwechseln und allen Spielern mit Einsatzzeiten gerecht werden.“ cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019