Ried.Der Nächste, bitte! Mit einem Vier-Punkte-Wochenende hat der TTC Groß-Rohrheim Tabellenplatz eins in der Bezirksoberliga-Gruppe 1 gefestigt. In den Heimbegegnungen gegen den Sechsten TV Dreieichenhain II (9:2) und den Siebten Blau-Gelb Darmstadt (9:1) hatte die Ried-Sechs wenig Mühe. Klassenkamerad TV Bürstadt verlor dagegen mit 1:9 beim SV Ober-Kainsbach. In der Bezirksliga zog die SG Hüttenfeld mit einem 9:5-Erfolg im direkten Duell am bisherigen Dritten TSK Rimbach vorbei. Der TV Bürstadt II steht nach einem 0:9 bei der SVG Nieder-Liebersbach kurz vor dem Abstieg. Im Abstiegskampf in der Bezirksklasse rutschte Bürstadt III nach einem 2:9 gegen den TSV Reichenbach auf Rang zehn ab. An der Tabellenspitze zog der TTC Lampertheim III dank eines 9:1 beim TSK Rimbach II mit dem VfR Fehlheim III gleich – am Freitagabend (20 Uhr) kommt es zum Showdown in der Sedanhalle.

Bezirksoberliga, TTC Groß-Rohrheim: Nur noch drei Spiele stehen zwischen den TTC-Herren und ihrem großen Traum von Meisterschaft und direktem Verbandsliga-Aufstieg. „Beim 9:2 gegen Dreieichenhain II waren einige enge Matches dabei, ansonsten war dem Team erneut anzumerken, wie entschlossen es das Aufstiegsziel ins Auge gefasst hat“, erklärte Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner. Die einzige Überraschung stellte die Niederlage des Spitzendoppels Rivo Saaremäe/Denis Vakulenko dar.

Ähnlich souverän präsentierte sich der Tabellenführer (34:4 Punkte) auch beim 8:1 gegen Darmstadt. „Da Fehlheim II bei der SG Nieder-Roden verloren hat, können wir ganz entspannt in die fünfwöchige Pause gehen“, meint Meixner – wohl wissend, dass danach mit dem Vierten Nieder-Roden (25:9) und dem Zweiten TTC Pfungstadt (30:6) „noch zwei ganz dicke Brocken“ warten.