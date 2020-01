Klare Rollenverteilung

Groß-Rohrheim.Mit der schwerstmöglichen Aufgabe starten am Samstagabend um 19 Uhr die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim ins neue Jahr: Zum Rückrundenstart kommt der ungeschlagene Tabellenführer HSG Hanau II in die Bürgerhalle. „Das ist kein Spiel, in dem wir Druck verspüren. Natürlich wollen wir zu Hause jedem Gegner das Leben schwer machen, aber die Spiele, in denen wir Druck haben, kommen danach“, blickt TVG-Trainer Sascha Holdefehr bereits auf die Partie eine Woche später beim direkten Tabellennachbarn TV Büttelborn.

Die Groß-Rohrheimer gehen als Drittletzter in die Rückserie, sind aber punktgleich mit den beiden vor ihnen platzierten Teams aus Groß-Umstadt und Offenbach. „Bei uns geht es eindeutig um den Klassenerhalt, während die HSG Hanau II auf dem Weg zur Meisterschaft und in die Oberliga ist“, stellt Holdefehr die Ausgangsposition klar. Dabei hat er vor den „extrem gut ausgebildeten Spielern“ der Gäste großen Respekt: „Da merkt man schon, dass der Verein dort eine herausragend gute Arbeit macht.“

Ambitionierter Gegner

Die erste Mannschaft soll mittelfristig aus der dritten in die zweite Liga aufsteigen, die Reserve in die Oberliga. Dazu kommt als Unterbau ein ganz starker Nachwuchs mit einer Bundesliga-A-Jugend als Krönung. „Von solchen Strukturen können die meisten anderen Vereine nur träumen. Aber das ist natürlich auch nicht so einfach zu übertragen“, so Holdefehr.

Der TVG-Coach wäre derzeit schon zufrieden, wenn sich die Liste der Ausfälle etwas verringern würde. Gegen Hanau wird Leistungsträger Sebastian Haas weiterhin fehlen. Er absolviert zwar ein Lauftraining und hat auch ein paar Würfe gemacht, „aber an ein echtes Training mit Körperkontakt ist noch nicht zu denken. Ich befürchte, dass das auch noch nicht für das Büttelborn-Spiel reichen wird“, erklärt Holdefehr. Die Langzeitverletzten Kevin Kehl und Lukas Baumann werden noch länger pausieren müssen. Felix Stumpf fehlt am Samstag beruflich bedingt und Jonas Ehlert ist als Schiedsrichter bei einem Drittliga-Spiel im Einsatz. Hinzu kommt noch, dass Oliver Sziebert im Urlaub weilt. „Damit sind wir schon dünn besetzt“, berichtet der Trainer, der froh ist, dass Marcel Bangert aus der A-Jugend wieder dabei sein wird. Erstmals im Kader wird auch Jan Wiedemann stehen. Der Kreisläufer aus dem eigenen Nachwuchs trainiert schon länger mit dem Landesliga-Team „und hat sich jetzt einen Einsatz verdient“, lobt Holdefehr den Einsatz und die Entwicklung des Talents.

Mit dem Training ist der Übungsleiter derzeit „absolut zufrieden“. Seit dem 2. Januar ist der TVG in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Zwischenzeitlich war Holdefehr zwar auch im Urlaub, aber in dieser Zeit hat Routinier Andreas Ochs die Einheiten geleitet, dazu war das Team zweimal beim Spinning im Fitnessstudio.

„Haben intensiv gearbeitet“

Seit Dienstag hat nun der der am Rundenende als Coach bekanntlich ausscheidende Holdefehr das Training wieder übernommen: „Da haben wir schon richtig intensiv gearbeitet. Ich denke, konditionell sind wir absolut auf Landesliga-Niveau“, ist der Trainer überzeugt. Jetzt muss nur noch auf dem Spielfeld der Knoten platzen.

„Vielleicht gelingt uns gegen Hanau ja ein Achtungserfolg. Aber das Wichtigste wird sein, dass wir mit einem guten Gefühl aus diesem Spiel raus gehen und dann eine Woche später in Büttelborn die Punkte holen“, betont der Übungsleiter, der auf keinen Fall noch einmal so deutlich verlieren möchte, wie im Hinspiel: Am ersten Spieltag unterlag der TVG als Aufsteiger sang- und klanglos mit 28:40 in Hanau. „So deutlich darf es in eigener Halle nicht werden“, unterstreicht er. me

