Deutlich verbessert hat sich die Situation des TV Lampertheim II, der in der B-Liga lange auf dem letzten Platz lag. Das Hinspiel im Oktober 2017 haben die Spargelstädter in schlechter Erinnerung, denn zum einen unterlagen sie am Spenglerswald mit 2:3, zum anderen erklärte der damalige TVL II-Coach Jury Mai seinen Rücktritt. Für die verbleibende Runde übernahm Peter Hecher das Kommando bei der TVL-Reserve. Die ist nun das einzige TVL-Team im Seniorenbereich, nachdem das Gruppenligateam nach dreimaligem Nichtantreten nicht mehr am Spielbetrieb teilnimmt.

Dass der Aufschwung des TVL II auch auf den Einsatz von Erstmannschaftsspielern zurückzuführen ist, und die Ligakonkurrenten darüber nicht erfreut sind, ist dem gelernten Torhüter Peter Hecher durchaus bewusst. „Aber wenn wir Spieler für ein halbes Jahr versauern lassen, dann wäre das auch nicht so toll.“

Yannik Minners hält nichts davon, den Stab über die Lampertheimer zu brechen. „Es sollte sich jeder Verein überlegen, was er in dieser Situation tun würde. Was da passiert, ist regelkonform.“

Eine schwierige Saison erleben die Grün-Schwarzen aus Birkenau gerade am eigenen Leib, denn die erste Mannschaft des VfL steckt nach dem Abstieg aus der Gruppenliga auch in der Kreisoberliga mitten im Kampf um den Klassenerhalt. „Trotzdem versucht die Erste, uns mit Spielern zu helfen, in der B-Liga zu bleiben. Wir waren in den letzten Jahren sehr stabil, aber in dieser Saison haben wir die Seuche“, bedauert Minners, dass zwar oft der Einsatz des VfL II stimme, nicht aber das Ergebnis.

Freitag, 27.04.2018