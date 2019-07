Klassenerhalt hat für Eintracht Priorität

Bürstadt.Das zweite Jahr in einer neuen Liga ist das schwierigste, lautet eine ungeschriebene Fußballerweisheit. Benjamin Sigmund, der Spielertrainer der DJK Eintracht Bürstadt, und Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher widersprechen dem – unabhängig voneinander. „In unserer ersten Gruppenliga-Saison haben wir in den ersten Spielen einige Niederlagen erfahren. Viel schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen, zumal wir die Liga jetzt kennen“, sagt Sigmund.

Haßlöcher pflichtet dem Eintracht-Trainer bei. „Wir hatten einen schwachen Saisonstart und generell extreme Schwankungen dabei. Was soll das jetzt noch toppen?“, fragt der Eintracht-Sportchef und gibt sich zuversichtlich: „Wir haben viel mitgenommen und sind zusammengeblieben. Wenn wir unser Potenzial abrufen, werden wir die Gruppenliga wieder halten – aber es wird ein Kampf, auch wenn es diesmal nur maximal fünf statt sechs Absteiger geben wird.“

Extreme Schwankungen

Die Bürstädter Eintracht hat in der Tat eine Saison der Extreme hinter sich. Nach dem so unverhofften wie verdienten Durchmarsch von der A-Klasse startete der Gruppenliga-Debütant mit vier Punkten und sechs Niederlagen aus den ersten acht Spielen in die Runde 2018/19. Danach fing sich die Sigmund-Elf – auch wenn von Kantererfolgen gegen Messel (9:2) und Heppenheim (8:1) bis hin zu 0:6-Klatschen gegen Michelstadt, Ginsheim II und Höchst alles dabei war. Zwischen der Heim- (34 Punkte) und der Auswärtsbilanz (acht) lagen ebenfalls Welten.

Gemessen an dieser Achterbahnfahrt liest sich Platz elf in der Abschlusstabelle wie ungefährdetes, ja fast schon angenehmes Mittelmaß. Das wirft zwangsläufig die Frage auf: Wohin geht die Reise der Eintracht im zweiten Gruppenliga-Jahr? „Man sollte zumindest schauen, dass man versucht, sich weiterzuentwickeln und den erreichten Platz mindestens zu halten“, gibt sich Sigmund ruhig: „Wir wollen mehr Spiele gewinnen als verlieren und halten uns als Ziel vor Augen, dass wir nicht absteigen wollen.“ Der 40-Jährige würde außerdem im Kreispokal gerne mindestens so weit kommen wie im Vorjahr, als im Halbfinale Schluss war.

Haßlöcher verfällt bei der Frage nach möglicherweise gestiegenen Ansprüchen ebenfalls nicht in Panik. „Für mich ist die Gruppenliga immer noch Neuland, deshalb zählt weiter nur der Klassenerhalt. Alles, was darüber hinausgeht, nehmen wir gerne mit.“ Neben der mannschaftlichen Geschlossenheit ist es wohl diese Herangehensweise, die den neuen und alten Bürstädter Stadtmeister binnen kurzer Zeit zum Vorzeigeclub im Ried hat aufsteigen lassen: ein Schritt nach dem nächsten, nur nichts überstürzen. Diese Devise gilt für Haßlöcher auch, als er nach den langfristigen Perspektiven der Grün-Weißen gefragt wird. „Die finanziellen Ansprüche werden größer. Stürmer von anderen Gruppenligisten brauche ich gar nicht anzusprechen. Aber es ist Potenzial im Verein vorhanden“, erklärt Haßlöcher – und hofft, dass der neue Beisitzer Holger Kreiling der Eintracht neue Möglichkeiten im Bereich Sponsoring erschließen kann. „Für mich steht erst einmal im Vordergrund, dass wir uns etablieren. Diese Liga macht uns Spaß“, bekräftigt der Abteilungsleiter. Für das Vertrauen in die vorhandenen Mittel spricht zudem, dass die Bürstädter nur punktuelle Veränderungen am Kader vornahmen. Andreas Krämer und Luca Schäfer (beide VfR Bürstadt) sowie Leon Rückher (Olympia Lampertheim) haben in der Vorbereitung schon angedeutet, dass sie sich das Prädikat Verstärkung verdienen könnten. Gute Ansätze zeigte Raul Sasaran. Der Linksfuß, der vor kurzem von Rumänien nach Deutschland zog, soll in der Defensive zum Einsatz kommen, sobald die Spielberechtigung vorliegt.

Herzberger am Knie operiert

Neben dem Abgang von Sturmtalent Andre Bandieramonte (zu Wormatia Worms U 23) muss die Eintracht vor allem den Ausfall von Niclas Herzberger kompensieren. Der junge Defensivmann wird nach einer Knie-OP drei bis vier Monate ausfallen. Mit Blick auf das erste Punktspiel – am 4. August (15 Uhr) geht es zu Sportfreunde Heppenheim – sieht Sigmund sein Team im Zeitplan: „Von der Spielerzahl sind wir noch nicht bei dem, was der Kader hergibt, aber zwischen Urlaubsabwesenheiten und Verletzungen bin ich zufrieden. Körperlich sind wir schon auf einem guten Niveau.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.07.2019