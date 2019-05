Klenk/Jahr retten Remis

Bürstadt.Auch nach dem zweiten Spieltag der diesjährigen Tennisrunde müssen die drei Vierer-Teams des TC Bürstadt weiter auf die ersten Siege warten. Während die erste Herrenmannschaft gegen Gruppenprimus TC Gersprenztal die erste Niederlage in der Bezirksoberliga einstecken musste, unterlag die zweite Garnitur in der Bezirksliga das Derby gegen den TC Lampertheim. Zumindest ein Remis rettete das Bezirksliga-Damenteam, dass sich vom TC Lampertheim mit 3:3 trennte.

TC Gersprenztal - TC Bürstadt 4:2

Nachdem dem Bürstädter Herrenvierer beim Bezirksoberliga-Einstand in der vergangenen Woche noch ein Remis gelang, bezog das Quartett um Mannschaftsführer Thomas Klingler beim aktuellen Ersten die erste Saisonniederlage.

Schon in den Einzeln war der TCG überlegen. Lediglich Dominik Butz auf der zweiten Position setzte sich nach drei Sätzen durch. Gleich im ersten Doppel machte Gersprenztal in zwei Sätzen den Gesamtsieg perfekt, auch wenn die Bürstädter das zweite Spiel im Champions-Tiebreak für sich entscheiden konnten.

TC Bürstadt – TC Lampertheim 3:3

Für das Bezirksliga-Damenteam reichte es im Derby gegen den TC Lampertheim für ein Remis. An der ersten Position unterlag Spitzenspielerin Alicia Klenk in zwei Sätzen, anschließend verletzte sich Nadine Tannreuther im zweiten Satz und musste auch das zweite Einzel den Lampertheimerinnen überlassen. Danach kamen die Bürstädterinnen aber zurück, sowohl Celine Gebhardt als auch Caroline Jahr setzten sich in zwei Sätzen durch. Im ersten Doppel unterlagen Sophia Klenk und Celine Gebhardt erst im Champions-Tiebreak, danach retteten Alicia Klenk und Caroline Jahr aber das Unentschieden. rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019