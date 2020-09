Klingmann stark

Nürburg.Für die Fahrer aus der Region verlief das Qualifying für die 24 Stunden auf dem Nürburgring (Start, Samstag, 15.30 Uhr) unterschiedlich erfolgreich. Bei schweren Bedingungen mit Regen konnte sich in der stärksten Kategorie SP9 Jens Klingmann, BMW-Werksfahrer aus Leimen, über Rang sechs nicht beschweren.

Etwas mehr hatte sich René Rast erwartet. Der Fahrer, der in der DTM für das Team Rosberg aus Neustadt an der Weinstraße an den Start geht, wurde im R8 LMS GT3 15 und steht damit kurz vor Timo Bernhard. Der zweifache Le-Mans-Sieger belegte im Porsche 911 GT3-R Platz 17.

Nach einem Unfall seines Kollegen Yelmer Buurman im Nachttraining ist beim Hemsbacher Nico Bastian die Erleichterung groß, überhaupt beim Klassiker in der Eifel antreten zu können. Die Mechaniker hatten einiges am Mercedes-AMG GT3 zu reparieren – Rang 20 sprang schlussendlich heraus.

In der Kategorie SP7 wurde Marvin Dienst im Porsche Cayman 718 GT4 MR 57. Der Lampertheimer wurde zwar 2017 Vizeweltmeister in der FIA-Langstreckenserie WEC, dennoch ist die Hatz über die Nordschleife eine Premiere für den 23-Jährigen. Dienst soll im Porsche unter Beweis stellen, dass die eingebaute Lenkung ohne direkte Verbindung zwischen Lenkrad und -Getriebe auch unter Extrembedingungen einwandfrei funktioniert. jako

