Kohler sorgt für Spannung

Schwetzingen.SV Waldhof gegen VfR Mannheim und das gleich in der Vorrunde: Jürgen Kohler hatte am Dienstagabend ein wahrlich glückliches Händchen bei der Auslosung der Gruppen für das Rhein-Neckar-Hallenfußballturnier um den Sparkassen-Cup, das am Freitag/Samstag , 3./4. Januar in der Neurotthalle Ketsch ausgetragen wird. Und damit hatte der Welt- und Europameister aus der Pfalz sein Pulver als Glücksfee noch längst nicht verschossen: Denn er zog noch ein weiteres Derby aus dem Lospokal: Die Ortsnachbarn und Landesligarivalen Spvgg 06 Ketsch und FV Brühl treffen direkt aufeinander. „Das elektrisierende Derby Brühl gegen Ketsch“ sah denn auch der badische Präsident und DFB-Vize Ronny Zimmermann mit einem kleinen Augenzwinkern als Highlight der Vorrunde.

Die kleinen freundschaftlichen Frotzeleien zwischen den beiden alten Kontrahenten begannen noch während der Auslosung, aber letztlich sehen es beide Seiten realistisch: „Wir werden mit viel Demut an die Sache rangehen“, meinte Brühls Trainer Volker Zimmermann.

Der Knüller dieser Vorrunde ist das Mannheimer Stadtduell zwischen dem Waldhof und den Rasenspielern. „Das hat der Jürgen gut gemacht“, lobte Jochen Kientz. Für den Waldhof-Sportchef war der Termin in Ketsch quasi ein Heimspiel. Beim neuen Ausrichter des Sparkassen-Cups, der Sportvereinigung 06, begann er einst seine Karriere.

Mit von der Partie ist auch wieder der SV Sandhausen, der mit einer gemischten Truppe aus dem Zweitliga- und Oberliga-Kader antreten wird. „Es macht immer Spaß, in der Halle zu zocken“,meinte SVS-U-23-Trainer Frank Löning.

Das sieht auch Harald Wilkening, der neue Trainer des Landesligisten SV 98 Schwetzingen, so: Er will das Turnier nutzen, um sich Selbstvertrauen für die Rückrunde zu holen. Immerhin war der SV 98 im Vorjahr im Halbfinale. Noch besser war vor Jahresfrist die SG ASV/DJK Eppelheim, sie scheiterte erst im Finale an Astoria Walldorf. Dort will der neue Trainer Frank Engelhardt wieder hin: „Die Jungs haben letztes Jahr gezeigt, was möglich ist. ali/ü

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.12.2019