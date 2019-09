Kohls Kopfball-Tor ins Glück

Bürstadt.Die FSG Riedrode hat das Bürstädter Derby knapp für sich entschieden – und damit ihren vierten Sieg in Folge in der Fußball-Gruppenliga eingefahren. Vor 400 Zuschauern auf dem Eintracht-Sportplatz feierte der Aufsteiger einen 1:0 (0:0)-Erfolg über die Bürstädter Eintracht. „Wir haben zu einem guten Zeitpunkt das 1:0 gemacht. Klar mussten wir bis zum Schluss zittern, aber unsere Abwehr hat gut gestanden. Generell haben es die Jungs läuferisch und von der Einstellung her überragend gemacht“, fand Riedrodes Trainer Andreas Keinz, „dass wir um das eine Tor besser waren. Wir hatten die klareren Chancen“.

Die FSG-Bilanz von 16 Punkten aus den ersten sieben Spielen, die dem Aufsteiger Platz drei einbringen, nannte Keinz einen „überragenden Wert“. Für die Eintracht (zwölf Punkte) war es dagegen die dritte Saisonniederlage und die erste nach zuletzt drei Siegen in Serie.

„Vorne nicht entschlossen genug“

Keinz‘ gleichberechtigter FSG-Trainerpartner Duro Bozanovic zog ein ähnliches Fazit: „Nach dem 1:0 hatten wir zwei, drei Situationen, die sitzen müssen. Klar ist aber, dass du gegen eine Truppe wie die Eintracht nicht 90 Minuten spielen kannst, ohne dass auch sie sich Chancen herausspielt.“ Die Eintracht-Verantwortlichen bewerteten die Kräfteverhältnisse anders. „Heute hat der Glücklichere gewonnen, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen. Wir haben uns gute Chancen erspielt, vielleicht sogar die eine oder andere mehr als die FSG“, fand Bürstadts Spielertrainer Benjamin Sigmund. „Meine Mannschaft hat bis zum Schluss alles probiert und auch in der zweiten Halbzeit das Spiel bestimmt. Wenn man hier gewinnt, ist das aber absolut anzuerkennen.“

Marcus Haßlöcher, der Fußball-Abteilungsleiter der Eintracht, hatte ebenfalls kaum etwas zu bemängeln: „Der Kopfball von Dominic Kohl hat perfekt gepasst, sowas kannst Du nicht jedes Mal verteidigen. Der einzige Vorwurf, den ich uns machen kann, ist, dass wir nach vorne nicht entschlossen genug waren, das Tor zu machen.“

Tatsächlich hätte das Derby auch 2:2 oder 3:3 ausgehen können – und die FSG sich nicht beschweren dürfen, wenn die Eintracht nach 20 Minuten schon mindestens 1:0 führt. In der zweiten Minute ließ Bürstadts Offensivmann Paul Herbel Riedrodes Sören Heiderich auf links stehen, drang in den Strafraum ein und zog ab, doch FSG-Torwart Chris Keilmann wehrte den kraftvollen Schuss aus kurzer Distanz ab. Keine 60 Sekunden später hob der starke Eintracht-Kapitän Flamur Bajrami einen Freistoß aus 35 Metern von halbrechts an die Latte – hier wäre Keilmann machtlos gewesen.

Nach dicken Chancen für Xhino Dushaj (11.) und Herbel (18.) fand Riedrode besser ins Spiel. In der 20. Minute spielte Mario Basyouni Tomislav Tadijan frei. Der FSG-Kapitän schlenzte den Ball über Eintracht-Keeper Christian Steiner – aber auch gegen das Quergebälk. Ein Schuss von Nils Schwaier rauschte am langen Pfosten vorbei (28.). Dann rettete Keilmann in höchster Not gegen Vassili Theodorou (38.).

Die Entscheidung in einer von beiden Seiten hochklassig geführten Partie fiel in der 53. Minute. Timo Seyfried schlug eine Ecke lehrbuchgerecht in den Eintracht-Strafraum, FSG-Abwehrmann Dominic Kohl sprang am höchsten und köpfte mit Wucht zum 1:0 ein. Die Eintracht rannte in der Folge beherzt an, die FSG verteidigte nicht weniger leidenschaftlich und kam über Konter gefährlich vor das Tor der Hausherren. Riedrodes Spielausschusschef Wilfried Kungl fasste die letzte halbe Stunde treffend zusammen: „Die Eintracht hatte ihre Chancen. Die hat sie aber genauso schlampig ausgespielt wie wir unsere Konter.“

