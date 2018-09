Kolke rettet Wehens Sieg

München/Wiesbaden.Der SV Wehen Wiesbaden erwies sich mit dem 2:1 (0:1) bei 1860 München als Spaßverderber zum Wiesn-Auftakt und stärkte mit dem zweiten Sieg in Serie die eigene gute Laune.

„Wir haben das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt und sind nicht unverdient als Sieger vom Platz gegangen“, meinte Wehen-Chefcoach Rüdiger Rehm nach der Fußball-Drittligapartie vor rund 15 000 Zuschauern. Nicklas Shipnoski sorgte mit einem Doppelpack (56./62. Minute) für den Erfolg.

Ihm sei klar gewesen, dass es ein „sehr intensives und wildes Spiel“, so der Ex-Waldhöfer Rehm, werden würde. Dabei nahmen die Wiesbadener von Anbeginn das Heft des Handelns in die Hand, hatten mehr Ballbesitz und Torchancen. So fehlte nach Vorarbeit von Alf Mintzel mit einem Drehschuss aus kurzer Distanz Stephan Andrist in der 15. Minute etwas Glück, als er den Ball ans Lattenkreuz schoss. Bestraft wurde das Auslassen dieser und weiterer Möglichkeiten in der 37. Minute durch Münchens Standard-Stärke: Nach einer Ecke köpfte Verteidiger Herbert Paul zum 1:0 für den TSV 1860 ein.

„Wir hatten zwei, drei ganze gute Chancen. Es war bitter, mit dem Rückstand in die Halbzeit zu gehen“, sagte Rehm. Doch es gelang, das Spiel zu drehen und den zweiten Auswärtserfolg – der erste gelang am ersten Spieltag mit 2:1 in Aalen – durch die beiden Treffer von Joker Shipnoski einzufahren. In der Endphase des Spiels war es vor allem Wehens Torwart Markus Kolke zu verdanken, der mit glänzenden Paraden den Sieg festhielt. lhe

