Konkurrenzlos gut

Doch trotz der warmen Temperatur haben die Wasserretter drei Schwimmer aus dem See gefischt. „Einer hat einen Schlag auf die Brust bekommen und konnte nicht mehr atmen. Etwa zur gleichen Zeit haben zwei weitere Schwimmer nach uns gerufen. Die haben wir dann ebenfalls aus dem Wasser geholt“, sagt der DLRG-Bootsführer Lars Klawonn.

Simone Hofmann ist indes mit ihrer Leistung zufrieden: „Für mich war das ein guter Saisoneinstieg nach Krankheit und Radunfall. Denn danach musste ich eine Zwangspause einlegen und konnte nicht trainieren.“

Und das sei besonders wichtig für den Erfolg, erklärt der erneute Sieger des Triathlons, Steffen Kundel (Triathlon Team DSW Darmstadt). Mit einer Zeit von 0:57:17 Stunden liegt der 30-Jährige 25 Sekunden hinter dem Streckenrekord von 0:56:52 Stunden, den er im vergangenen Jahr aufstellte. „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Dieses Jahr war ich zwar ein bisschen langsamer, aber dafür auf dem Rad schneller.“

Das Geheimnis seiner guten Leistung sei seine Einstellung. „Triathlon ist Kopfsache. Man muss ambitioniert sein, Ehrgeiz und Wille sind entscheidend. Auch wenn du mal zehn oder elf Stunden gearbeitet hast, musst du trotzdem trainieren gehen“, sagt Kundel und ergänzt mit einem Lächeln: „Man muss positiv verrückt sein.“

Kundel, der in der vergangenen Woche Hessenmeister über die Mitteldistanz geworden ist, glaubt, den Grund für seine gesunkene Leistung im Vergleich zum Vorjahr ausfindig gemacht zu haben: „Ich habe vor einer Woche einen Half-Ironman gemacht, für heute waren also meine Muskeln schon beansprucht.“

Für den Triathlonsieger war Lampertheim eine Trainingsstation für den Ironman in Frankfurt, der in zwei Wochen stattfindet. „Ich hoffe darauf, mich dort für den Ironman in Hawaii qualifizieren zu können. Davon träume ich seit meiner Kindheit und es wäre eine Belohnung für das viele harte Training“, sagt Kundel. „Außerdem hat es der Johannes ja vorgemacht.“

Titel verteidigt

Damit meint er Johannes Kappel. Der 28-Jährige ist sechsfacher Sieger des EWR-Triathlon (2010, 2011, 2012, 2014, 2015 und 2016). Obwohl er im vergangenen Jahr seine Karriere beendete, zog es ihn als Zaungast erneut nach Lampertheim. „Es war sehr entspannt, dieses Mal nur zuzuschauen. Ich war seit 2009 immer dabei. Aber ich nehme nicht mehr an Wettkämpfen teil, sondern laufe nur privat und fahre Rad.“ Kappel hält Kundels Hawaii-Qualifikation für möglich: „Steffen hat eine gute Form für den Ironman, aber die Langdistanz ist unberechenbar.“

Franziska Schildhauer (TSV Amicitia Viernheim) weiß darum und läuft daher lieber kürzere Strecken: „Ich konzentriere mich erst einmal auf die Sprintdistanz“, erklärt die 19-jährige Gewinnerin des Sprinttriathlons Frauen mit einer Zeit von 1:03:45 Stunden. Damit verbesserte sie ihre Zeit aus dem Vorjahressieg um 59 Sekunden (1:04:44 Stunden). „Der Triathlon lief sehr gut. Ich habe mich sehr leicht gefühlt. Mein Ziel ist es, in der 1. Triathlon-Bundesliga unter die ersten 20 zu laufen.“

Sonntag, 24.06.2018