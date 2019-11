Konstant inkonstant

Ried.Es ist ein Ried-Duell unter Vorzeichen, die viel unterschiedlicher nicht sein könnten: Wenn der FV Biblis II am Sonntag (14.30 Uhr) die Reserve der Bürstädter Eintracht zum C-Liga-Derby empfängt, ist der Favorit schnell ausgemacht – auch, wenn Eintracht-II-Trainer Attila Jambor noch etwas zögert.

„Nach den schwankenden Ergebnissen der letzten Wochen will ich eigentlich keine großen Voraussagen treffen“, sagt Jambor. Tut es dann aber doch: „Wenn wir uns so diszipliniert verhalten wie in den Spielen, die wir hoch gewonnen haben, dann holen wir auch gegen Biblis etwas. Dann ist es generell schwer, gegen uns zu spielen. Aber wir müssen aufpassen und dürfen den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Damit hat Bürstadts Coach im Grunde alles gesagt, was es vor dem vorletzten Hinrundenspieltag über sein Team zu sagen gäbe. Nach 13 Spieltagen steht die Eintracht-Reserve mit 19 Punkten auf Rang acht. Zur TSV Auerbach II auf Relegationsplatz zwei fehlen zehn Zähler, zu Primus TSV Elmshausen sind es gar zwölf. Die Tatsache, dass Bürstadts „Zweite“ zuletzt neben Auerbach II (4:1) auch Birkenau II (10:1) und Wald-Michelbach II (9:0) vom Platz fegte, zeigt: Eigentlich wäre mehr drin – wären da nicht diese ständigen Rückschläge. Die Niederlagen in Elmshausen (1:4) und Lorsch (3:6) machte Jambor an Unkonzentriertheiten fest. „Das müssen wir vor der Winterpause in den Griff kriegen“, betont der Eintracht-Trainer.

Von solchen Problemen kann Biblis‘ Coach Sven Sauer nur träumen. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge – das Gastspiel in Gadernheim musste der FVB II sogar absagen – ist die Bibliser 1b-Elf (sieben Punkte) am Tabellenende angekommen. Besserung kann Sauer nicht versprechen. „Bei einem Heimspiel sollte uns eine Absage nicht passieren. Wie der Kader konkret aussieht, entscheidet sich aber erst am Freitag oder Samstag“, meint der 33-Jährige: „Stand jetzt habe ich noch keine Absagen.“ cpa

