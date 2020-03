Kreis-Sitzung abgesetzt

Bergstraße.Der für den Samstag in Zotzenbach geplante Bergsträßer Kreisfußballtag fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Kreisfußballwart Reiner Held (Bürstadt) entschloss sich in Absprache mit dem Präsidenten des Hessischen Fußball-Verbandes, Stefan Reuß zur Absage. „Wir können nicht Spieltage absetzen und dann zur Versammlung laden“, begründete Held. Auch in den Fußballkreisen Kassel, Hofgeismar und Dillenburg sind die Kreisfußballtage abgesagt worden.

Da der Fußball-Spielbetrieb in Hessen auf allen Ebenen bis einschließlich 10. April (Karfreitag) ruht, liegt der neue Termin des Kreisfußballtages nach Ostern, „eher Anfang Mai“, erklärte Held.

Große Terminprobleme

Auf die Bergsträßer Vereine sieht der Kreisfußballwart indes große Terminprobleme zukommen. Schließlich müssen bis zum angedachten Saisonende an Pfingsten (31. Mai) vier komplette Spieltage nachgeholt werden. Dazu kommen Halbfinale und Endspiel im Kreispokal; einige Clubs haben bereits um die Ostertage herum Nachholspiele im Kalender stehen. Englische Wochen werden die Folge sein, auch wenn die Spielzeit in den Juni hinein verlängert werden würde.

In Gedanken spielen Held und sein Stellvertreter Martin Wecht (Rimbach) mögliche Szenarien durch. Spruchreif werden sie aber erst sein, wenn feststeht, wann der Punktspielbetrieb wieder anläuft.

Von Obmann Karlheinz Dörsam wurde die allmonatliche Pflichtsitzung der Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter abgesagt. Diese hätte am Montag, 16. März, in Bensheim stattfinden sollen. all

