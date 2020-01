Kreistitel im Blick

Ried.105 Mannschaften von A- bis D-Jugend haben für die Bergsträßer Hallenfußball-Kreismeisterschaft im Futsal gemeldet. Ziel aller Teams sind die Regionalmeisterschaftsturniere Mitte Februar. Um aber so weit zu kommen, bedarf es einiger Anstrengung. So spielen C- und D-Nachwuchs nicht nur eine Vor-, sondern nocheine Zwischenrunde, ehe es um die Plätze eins bis vier geht.

An diesem Wochenende legen 28 C- und 35 D-Jugend-Teams in den Hallen in Bensheim, Biblis und Bürstadt los. Jeweils zwölf Mannschaften erreichen die Zwischenrunde am 1. Februar in Mörlenbach (C) und Hofheim (D), an die sich direkt Halbfinale und Endspiel anschließt.

Am 2. Februar ziehen 15 A- und 18 B-Jugenden mit der Vorrunde in Mörlenbach und Fürth nach. Die sechs besten Teams bestreiten die Finalrunde am 9. Februar in Rimbach. In beiden Altersstufen qualifiziert sich lediglich der Kreismeister für den Regionalentscheid, während bei C- und D-Jugend beide Finalisten weiter sind.

Die Termine der Regional-Titelkämpfe: A-Jugend 15. Februar in Stockstadt, B-Jugend Februar in Stockstadt, C-Jugend 15. Februar in Walldorf, D-Jugend 15. Februar in Dieburg. all

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.01.2020