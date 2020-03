Kreuzbandriss bei Leticia Santos

Frankfurt.Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Frankfurt muss monatelang auf Defensivspielerin Leticia Santos (Bild)verzichten. Die 25 Jahre alte Brasilianerin zog sich während eines Länderspiels einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Damit wird Santos auch für Olympia in Tokio ausfallen. Operation und medizinische Behandlung werden voraussichtlich in Brasilien stattfinden.

„Leider kann ich die Saison mit dem 1. FFC Frankfurt nicht mehr zu Ende spielen und auch mein Traum, für Brasilien an den diesjährigen Olympischen Spielen teilzunehmen, platzt durch meine Verletzung“, erklärte Santos. „Ich habe jetzt aber keine Zeit, um zu bedauern, sondern fokussiere mich ab sofort auf eine gute und schnelle Genesung“, blickte sie nach vorn. dpa

