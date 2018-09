Kurioser Nichtangriffspakt

Ried.Birlikspor Biblis hat am achten Spieltag der Fußball-C-Liga seine ersten Punkte eingefahren. Angeführt vom neuen Spielertrainer Nurhak Dogan holte Biblis einen 4:1 (3:0)-Sieg bei der KSG Mitlechtern II. Einen Auswärtserfolg feierte auch Eintracht Bürstadt II mit dem 3:1 (2:1) bei der TSV Auerbach II. Der FV Biblis unterlag Italia Bensheim zu Hause mit 0:3 (0:0). Der SV Bobstadt verlor mit 0:4 (0:2) gegen die SG Wald-Michelbach II – die Partie war wegen starken Regens unterbrochen worden. Primus SG Hüttenfeld gewann das Top-Spiel bei der SG Gronau mit 2:0 (2:0).

Bobstadt – SG W-Michelb. II 0:4

Spieler und Trainer zücken ihre Smartphones, machen Selfies und Videos, schicken sie weiter; die Torhüter flanieren nach Lust und Laune auf dem Platz umher. Keine Frage: In der Schlussphase der Partie zwischen Bobstadt und Wald-Michelbach II ging es skurril zu. SVB-Coach Mirco Geschwind fasste zusammen: „Wegen des starken Regens hatte der Schiedsrichter das Spiel in der 80. Minute für eine halbe Stunde unterbrochen. Der Platz war hinterher nicht mehr bespielbar, so dass beide Trainer beim Stand von 0:4 nicht mehr weitermachen wollten.“ Der Unparteiische signalisierte nach einem Anruf bei Klassenleiter Reiner Held jedoch: Es geht weiter. Die Folge: Für die verbliebenen zehn Minuten plus siebenminütiger Nachspielzeit einigten sich beide Teams auf einen Nichtangriffspakt und schoben sich den Ball am Mittelkreis hin und her. Zur Niederlage erklärte Geschwind: „Wir sind mit dem letzten Aufgebot angetreten und mussten zweimal früh wechseln. Ich mache niemandem einen Vorwurf.“

Gronau – SG Hüttenfeld 0:2

Achtes Spiel, achter Sieg: Alle Bedenken von SGH-Trainer Jury Mai, der auf acht Spieler verzichten musste, erwiesen sich als überflüssig. „Gronau hat uns alles abverlangt, konnte sich aber in der ersten Hälfte keine klaren Chancen erspielen. Wir haben geduldig auf unsere Möglichkeiten gewartet und diese genutzt“, lobte Mai Hüttenfelds starke Mannschaftsleistung, die Stürmer Kevin Rathgeber per Doppelpack (30./45.) krönte: „Heute war jeder bereit, den Schritt mehr zu gehen.“

Mitlechtern II – Birlik. Biblis 1:4

Nach dem 1:4 gegen Zwingenberg am Donnerstag trat Birlik-Coach Deniz Yilmaz zurück, Mittelfeldmann Nurhak Dogan übernahm das Kommando. In Mitlechtern traten die Bibliser auf, als hätte man nicht nur den Trainer, sondern das komplette Team ausgetauscht. Mit den bisherigen trostlosen Vorstellungen hatte vor allem die erste Hälfte wenig zu tun. Özgür Yilmaz (19./36.) und Spielertrainer Dogan (32.) sorgten für den 3:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Okan Altunok auf 4:0 (54., Elfmeter), KSG-Mann Heiko Schmidt gelang der 1:4-Ehrentreffer (60.).

Auerbach II – Et. Bürstadt II 1:3

„So langsam kommen wir in die Spur. Auerbach hatte ein, zwei gute Konter, aber wir haben unser Spiel gemacht“, freute sich Eintracht-II-Coach Amir Nur über den vierten Dreier in Serie. Anthony Staudigl traf nach einer Vorlage von Valon Bajrami zum frühen 1:0 (7.). Nach einem Freistoßtreffer von Auerbachs Ferdi Ayyildiz (29.) ging es mit einem 1:1 in die Kabinen. Anschließend sicherte ein Doppelpack von Andre Bandieramonte (47./68.) den Bürstädtern die Punkte 13 bis 15.

FV Biblis II – Italia Bensheim 0:3

FVB-II-Spielertrainer Sven Sauer fühlte sich an das 1:2 in Wald-Michelbach erinnert. Wie schon vor acht Tagen musste Biblis‘ Abwehrchef Roy Ruffini verletzt raus (64.) – und wieder brach die A-Liga-Reserve kurz darauf ein. „Wir haben nach Roys Auswechslung wieder die Ordnung verloren. So langsam wird das wohl ein Running Gag. Bis dahin hatte Bensheim keine einzige Chance“, ärgerte sich Sauer. Ein lupenreiner Hattrick von Ersin Batan (68./69./72.) entschied das Spiel zu Gunsten des Aufsteigers, der als neuer Zweiter (18 Punkte) ganz oben mitmischt. cpa

