Lampertheim empfängt Meister

Lampertheim.Eine schwere Aufgabe: Am Freitagabend (19 Uhr) treffen die Lampertheimer Bundesliga-Kegler in der Biedensandhalle auf den amtierenden deutschen Meister VKC Eppelheim. Die Spargelstädter gehen in die Partie als krasser Außenseiter. Der Tabellenführer aus Eppelheim reist mit dem Einzelmeister Daniel Aubelj und einigen weiteren Hochkarätern an, die für gehobene Kegelkunst stehen.

Die Lampertheimer wollen an ihre guten Leistungen aus den Vorwochen anknüpfen, sich mit einem Resultat über 5800 von ihren Zuschauern in diesem Jahr verabschieden – und vielleicht sogar für eine Überraschung sorgen. Für das Team aus dem Ried stehen Bernd Günderoth, Kevin Günderoth, Holger Thiemig, Steffen Back, Niklas Schulz, Patrik Strech und Marco Zimmermann in der Mannschaft. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.12.2018