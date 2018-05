Anzeige

ried.Das Herrenteam des TC Lampertheim um Kapitän Philipp Strehle geht in der Tennis-Bezirksoberligagruppe der Viererteams an den Start. Nachdem der TCL in der letzten Saison nur knapp die Klasse halten konnte, werden die Ansprüche etwas zurückhaltender formuliert. „Unser oberstes Ziel lautet, den Ligaverbleib zu sichern, auch, weil wir unsere Gruppe nur schwer einschätzen können“, sagt Strehle. Deshalb tut sich der Kapitän schwer, die Favoriten der Gruppe auszumachen. Bis auf den GSV Gundernhausen, der die letzte Saison einen Platz hinter dem TCL abschloss, ist die Gruppe neu zusammengewürfelt. Vor allem BW Bensheim II, das souverän Gruppenmeister in der Bezirksliga wurde, traut Strehle einiges zu.

Das Lampertheimer Mannschaftsgerüst hat sich kaum verändert. Auf der ersten Position wird Andreas Urbach den Schläger schwingen, dann folgen Strehle, Philipp Rösner und Michael Schäfer. Dazu soll auch Dennis Haardt Einsätze bekommen. Am morgigen ersten Spieltag hoffen die Lampertheimer im Spiel gegen den SKV Büttelborn (ab 9 Uhr) darauf, den ersten Heimsieg einfahren zu können. Dass der Lampertheimer Vierer danach etwas mehr als einen Monat spielfrei bleiben wird, ist für Strehle kein Nachteil: „Nach dieser ersten Bestandsaufnahme wissen wir, wo wir stehen.“

In der Bezirksoberligagruppe der Sechserteams hat das Herrenteam der TG Bobstadt ebenfalls Heimrecht. Am ersten Spieltag kämpft der neuformierte Sechser um Mannschaftsführer Thomas Bär gegen den TC Kelsterbach um den ersten Saisonerfolg (ab 9 Uhr). Auch der Damenvierer des TC Bürstadt verbringt den Rundeneinstand auf der eigenen Anlage. Das TCB-Quartett um Kapitänin Celine Gebhardt empfängt zum Saisonauftakt den TC Gersprenztal (ab 9 Uhr). Außerdem erwartet das Damenquartett des TC Biblis in der Verbandsliga morgen Oberhausen (ab 9 Uhr). rago