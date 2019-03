Lampertheim III bleibt dran

Ried.Die dritte Tischtennis-Herrenmannschaft des TTC Lampertheim bleibt dem TV Bürstadt im Rennen um Relegationsplatz zwei in der Bezirksliga-Gruppe 1 auf den Fersen. Bei Schlusslicht SV Ober-Hainbrunn feierte der Tabellendritte trotz personeller Probleme einen 9:2-Erfolg. Die TVB-Herren, die am Wochenende spielfrei waren, greifen am Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel gegen die SVG Nieder-Liebersbach wieder ins Geschehen ein. Klassenkamerad SG Hüttenfeld erlitt mit dem 7:9 beim KSV Reichelsheim einen Rückschlag im Abstiegskampf.

In der Bezirksklasse-Gruppe 1 verlor Lampertheims abstiegsbedrohte „Vierte“ ihr Montagsheimspiel gegen den TTC Hornbach mit 3:9. Der Vorletzte Bürstadt III muss am Freitag (20.15 Uhr) zum Letzten TSV Auerbach und am Samstag (17.30 Uhr) zum Dritten SV Kirschhausen. Einen 9:7-Arbeitssieg beim SV St. Stephan Griesheim II landete Bürstadt II in Gruppe 3.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: Beim 9:2 beim designierten Absteiger Ober-Hainbrunn (5:23 Punkte) musste Lampertheims „Dritte“ ohne Gerhard Blob, Christopher Luft und Kevin Stass auskommen. „Allerdings war auch der Gegner ersatzgeschwächt“, räumte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend fair ein. Mit 1:2 lag Lampertheim III nach den Doppeln zurück. In der Einzelphase machte der Dritte (24:10 Punkte) dann kurzen Prozess und gewann alle neun Partien. Im Heimspiel gegen den Vierten VfR Fehlheim III (21:11) will die TTC-Reserve am Freitag (20 Uhr, Sedanhalle) den Anschluss zum Zweiten Bürstadt wahren.

Bezirksliga-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Das 7:9 der SGH-Herren beim Viertletzten Reichelsheim (11:23) war unglücklich, einen Sieger hatte die Partie nicht unbedingt verdient. Zumal Hüttenfeld länger in Führung lag (5:4, 7:6). Mit der Fünf-Satz-Niederlage von Robin Gumbel gegen Dominik Linder im hinteren Paarkreuz wendete sich das Blatt jedoch endgültig. Im Entscheidungsdoppel machte Reichelsheim in drei Sätzen den Sack zu. Vier Spiele bleiben dem Vorletzten aus dem Ried (9:23), um in Sachen Klassenerhalt zurückzuschlagen. Am Samstag (17.15 Uhr) kommt der Letzte Ober-Hainbrunn, der gegen Lampertheim III nicht den motiviertesten Eindruck hinterließ.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: „Nieder-Liebersbach kämpft ums Überleben“, rechnet TVB-Kapitän Frank Rosenberger mit einem „schweren Spiel“ vor vertrauter Kulisse: „Wir werden uns gewaltig strecken müssen. Auch dieses Spiel muss erst einmal gespielt und gewonnen werden.“ Als Sechster mit 13:17 Punkten liegt die SVG nur zwei Pluspunkte über der Abstiegszone. Die TVB-Herren, die ihre Heimpartie ohne Enrico Hof angehen müssen, sind mit 24:8 Zählern Zweiter hinter Fast-Meister Lorsch II (30:0).

Bezirksklasse-Gruppe 1, TTC Lampertheim IV: Beim 3:9 gegen den wiedererstarkten Vierten Hornbach lag Aufsteiger Lampertheim IV nach den Doppeln 2:1 vorn. In den Einzeln trennte sich jedoch die Spreu vom Weizen. Rudolf Kärcher gewann im hinteren Paarkreuz nach fünf Sätzen, die restlichen acht Partien gingen jedoch verloren. Im Abstiegskampf dürfte die Messe damit gelesen sein. Der Drittletzte (10:26 Punkte) muss seine verbleibenden Spiele bei Bürstadt III und beim Zweiten Rimbach am 12. und 13. April gewinnen, zugleich darf der Achte Reichenbach (12:22) nicht mehr punkten.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TV Bürstadt III: Will der Vorletzte Bürstadt III (6:24) weiter im Kampf um den Klassenerhalt mitmischen, muss beim Letzten Auerbach (5:25) am Freitag beim Dritten Kirschhausen unbedingt ein Sieg her.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: Das knappe 9:7 beim Vorletzten Griesheim II nannte TVB-Abteilungsleiter Rosenberger ein „Paradebeispiel dafür, dass jedes Spiel bei 0:0 beginnt“. Kurios: Auf den Positionen eins bis drei ging Griesheim II leer aus, dafür strich die SVS-Reserve auf den Positionen vier bis sechs alle sechs möglichen Punkte ein. Im Schlussdoppel führten die Bürstädter Harald Koch/Jan Epple mit ihrem zweiten Punktgewinn des Tages die Entscheidung herbei. Am Donnerstag (20.30 Uhr) muss Bürstadt II (3./25:7 Punkte) zum Drittletzten Blau-Gelb Darmstadt II (9:25). Ein Sieg wäre im Fernduell mit Modau und Seeheim (beide 26:6) wichtig.

