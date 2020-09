Lampertheim III zwei Mal gefordert

Lampertheim.Zwei Spiele, zwei Siege: Der Saisonstart des TTC Lampertheim III in der Bezirksliga-Gruppe 1 kann sich sehen lassen. In dieser Woche sind die Spargelstädter doppelt gefordert.

Am Mittwoch (20 Uhr) empfängt Lampertheims „Dritte“ den SV Ober-Hainbrunn zur ersten Runde des Bezirksliga-Pokals. Am Samstag (19 Uhr) geht es in der Liga beim SV Ober-Kainsbach weiter. Bislang hat der TTC III zwei 8:4-Heimsiege gegen Mitlechtern und Rimbach verbucht.

„Im Pokal können wir leider nicht in Bestbesetzung antreten. In Ober-Kainsbach sind wir aber Favorit“, rechnet TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend „unter normalen Umständen“ mit dem nächsten Sieg. In beiden Begegnungen muss Lampertheim III wohl ohne Stefan Karb auskommen, der bis Ende der Woche noch im Urlaub weilt. Für ihn wird ein Mann aus der „Vierten“ aufrücken. cpa

