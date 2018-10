Lampertheim IV mit Derbysieg

Ried.Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt hält sich an der Tabellenspitze der Bezirksliga-Gruppe 1. Mit einem 9:2-Erfolg beim KSV Reichelsheim schraubte der Bezirksoberliga-Absteiger seine Ausbeute auf 11:1 Punkte – nur der als Topfavorit gehandelte TTV Topspin Lorsch II (10:0 Punkte) kann da Schritt halten. Aufsteiger TTC Lampertheim III trotzte dem bis dato verlustpunktfreien TSV Ellenbach (7:1) ein 8:8-Remis ab. Die SG Hüttenfeld muss nach dem 6:9 beim VfR Fehlheim III mit dem vorletzten Platz vorliebnehmen.

In der Bezirksklasse-Gruppe 1 holte sich der TTC Lampertheim IV den Derbysieg über den TV Bürstadt III – das 9:4 war der erste Saisonsieg für den Aufsteiger, der zuvor bei Primus BSC Einhausen mit 1:9 unter die Räder gekommen war. In der Gruppe 3 kassierte Bürstadt II im Spitzenmatch gegen den TSV Modau die erste Niederlage. Mit dem 2:9 wanderte auch die Tabellenführung zu den Ober-Ramstädtern.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: „Beim 9:2 in Reichelsheim sind wir komplett angetreten. Dass wir so glatt durchmarschiert sind, lag auch an der 3:0-Führung aus den Doppeln“, erklärte TVB-Kapitän Frank Rosenberger. Vor allem Adrian Ziegler bestätigte seine gute Form – er gewann beide Einzel im Spitzenpaarkreuz und entschied das Doppel an der Seite von Enrico Hof für sich. Im hinteren Paarkreuz legten Bürstadts Nachwuchsleute Jan Epple und Benjamin Brüderl je einen Zähler nach.

Am Sonntag (11 Uhr) empfangen die TVB-Herren (11:1 Punkte) den Dritten Ellenbach (7:1). „Das ist ein sehr unbequemer Gegner, der einen Lauf hat und den wir auf keinen Fall unterschätzen wollen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, sehe ich uns zu Hause in der Favoritenrolle“, gibt sich Rosenberger zuversichtlich.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: Dass Ellenbach wie Bürstadts „Erste“ einen Verlustpunkt vorweist, kann sich Lampertheims dritte Mannschaft auf die Kappe schreiben – die rang den Odenwäldern ein 8:8 ab und behauptet sich mit 6:4 Zählern auf dem fünften Platz. „Nachdem wir fast mit 6:3 in Führung gegangen wären, mussten wir nach einem 6:8-Rückstand zum Schluss mit dem einen Punkt zufrieden sein“, fand TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Das starke Doppel Frank Unterseher/Christopher Luft sicherte den Lampertheimern zum Auftakt und im Entscheidungsdoppel zwei Zähler.

Am Freitag (20 Uhr, Sedanhalle) hat die TTC-Reserve den punktlosen Tabellenletzten SVG Nieder-Liebersbach (0:8 Punkte) zu Gast. „Wir haben gute Möglichkeiten zu punkten“, sagt van gen Hassend, der ohne Philipp Seiler (Arbeit), dafür jedoch mit Stefan Karb planen kann.

Bezirksliga-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Die personellen Probleme bei Hüttenfeld machten sich auch beim knappen 6:9 in Fehlheim bemerkbar. Im Heimspiel gegen den Sechsten TV Beerfelden hofft die SGH am Samstag (17.15 Uhr) auf den Befreiungsschlag – aktuell steht der Vorjahresdritte bei nur 1:7 Punkten.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TTC Lampertheim IV: „Einhausen war eine Nummer zu groß“, stellte van gen Hassend nach dem 1:9 beim Primus klar. Umso besser lief es beim 9:4 im Derby gegen Bürstadt III: „Wir haben stark angefangen und durchgehalten bis zum Ende. Das war eine sehr gute Teamleistung.“ Am Wochenende ist Lampertheims „Vierte“ ohne Einsatz.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TV Bürstadt III: „In dieser Deutlichkeit war die Niederlage gegen den TTC Lampertheim IV überraschend, auch wenn wir wussten, dass der Gegner gegen uns hochmotiviert sein würde“, meinte TVB-Abteilungsleiter Rosenberger. Am Samstag (17 Uhr) schaut der Drittletzte Bürstadt III (2:4 Punkte) beim Fünften TSK Rimbach (5:3) vorbei.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: „Der Weg zur Meisterschaft wird über Modau führen. Leider sind wir nicht so ins Spiel gekommen wie gewünscht“, kommentierte Rosenberger das klare 2:9 gegen den neuen Primus (11:1 Punkte). Am Freitag (20.15 Uhr) will es der Zweite (9:3) bei er DJK SSG Bensheim II (4:6) besser machen. Zwei Tage später (11 Uhr) empfängt Bürstadt II in der zweiten Runde des Bezirksklasse-Pokals Alemannia Königstädten IV.

