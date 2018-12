Lampertheim kommt mit Chancenwucher davon

Lampertheim.„Mund abputzen, nach vorne schauen.“ So lautete das Fazit von Achim Schmied, dem Trainer des Handball-Bezirksoberligisten nach dem glanzlosen, aber hochverdienten 29:24 (15:13)-Erfolg bei der HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach. „Wenn mir jemand vor dem Spiel einen Fünf-Tore-Sieg angeboten hätte, ich hätte sofort unterschrieben. Aber nach dieser Partie muss man schon sagen, dass man sich eine solche Leistung nicht allzu oft leisten darf.“

Damit meinte Schmied einzig und allein die Chancenverwertung. „Was wir heute an freien Würfen ausgelassen haben, das war irrwitzig“, fand der Trainer. Tatsächlich übertrafen sich die Spargelstädter besonders in der ersten Hälfte im Auslassen klarster Chancen, scheiterten sogar einige Male im Nachwurf. „Da haben wir den Siedelsbrunner Torhüter quasi abgeworfen. Es war manchmal schwerer den zu treffen, als das Tor“, meinte Schmied im Anschluss mit einer Portion Sarkasmus, schob dann aber auch ernsthaft nach: „Der Keeper der Gastgeber ist kein schlechter und hatte wirklich auch ein gutes Stellungsspiel. Aber so viele Möglichkeiten darf man trotzdem nicht auslassen.“

In den ersten 22 Minuten wechselte die Führung mehrfach, kein Team konnte sich mit mehr als einem Treffer absetzen. Nach dem 9:9 waren es dann die favorisierten Lampertheimer, die sich mit einem 3:0-Lauf ein 12:9 erspielten und zur Pause immerhin mit zwei vorne lagen. „Wenn wir da mit zehn führen, dann ist das auch in Ordnung“, so Schmied.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Spargelstädter auf 19:14 (37.) davon, schafften es aber in der Folge nicht, den Sack zuzumachen. Immer wieder schlichen sich kleine Nachlässigkeiten ein, die die Odenwälder – seit Jahren ein Angstgegner des TVL – nutzten, um den Anschluss zu halten. Ein probates Mittel der Gäste war einmal mehr das Bringen des siebten Feldspielers. Damit hatte Siedelsbrunn sichtlich Probleme. „Dadurch hielten wir unseren Vorsprung, aber so richtig platzte der Knoten heute nicht“, fand der Lampertheimer Coach, der aber in Hälfte zwei nie ernsthaft um die Punkte bangen musste. Selbst als erst Benjamin Eschenauer (55.) und nur 90 Sekunden später Matthias Zielonka Zeitstrafen kassierten und die HSG auf 24:27 verkürzte, blieben die Ried-Handballer vorne, kassierten keinen Gegentreffer mehr und sorgten mit den beiden letzten Treffern durch Jonas Gaebler und Tino Bohrmann für einen letztlich sicheren Erfolg. Zum Jahresabschluss steht am kommenden Sonntag noch das Derby gegen die Tvgg Lorsch auf dem Plan.

TVL-Tore: Redig (9), Bohrmann (6/3), Zielonka, Emmerich (je 3), Eschenauer, Gaebler, Lochbühler (je 2), König, Strubel (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018