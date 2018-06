Anzeige

Lampertheim.Am morgigen Sonntag um 10.20 Uhr wird sich die erste Startgruppe beim Sprinttriathlon auf die 750 Meter lange Schwimmstrecke beim 23. EWR-Triathlon in Lampertheim begeben. Nach der ersten Teildisziplin im Badesee der Biedensand-Bäder schließen sich die 20 Kilometer auf dem Rad an, bevor zum Abschluss noch die fünf Kilometer lange Laufstrecke zu bewältigen ist.

Der Favoritenrolle werden sich dabei die Vorjahressieger Steffen Kundel (Triathlonteam DSW Darmstadt) und Franziska Schildhauer (TSV Amicitia Viernheim Triathlon) nicht erwehren können. Kundel gewann in einer Zeit von 56 Minuten und 52 Sekunden dabei recht deutlich, denn auf Platz zwei hatte der Sieger am Ende 2:50 Minuten Vorsprung.

Noch deutlicher siegte Franziska Schildhauer, die mit einer Gesamtzeit von 1:04,44 Stunden sogar drei Minuten und 19 Sekunden Vorsprung ins Ziel brachte. Einen wird man am Sonntag vermissen: den Vorjahresdritten und Titelverteidiger als Stadtmeister – Johannes Kappel. Er hat den Wettkampf in der Spargelstadt 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 und 2016 insgesamt sechs Mal gewonnen. Kappel hat aber in der Zwischenzeit seine Laufbahn als Triathlet beendet.