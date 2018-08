Lampertheim sucht seine Nummer Eins

Lampertheim.Wenn am Sonntag der FV Hofheim zum Derby den TV Lampertheim empfängt, so steigt im Sportpark nicht nur ein spannendes Verfolgerduell in der Kreisoberliga Bergstraße, sondern bei der Begegnung wird Lampertheims fußballerische Nummer eins ausgespielt.

Hierfür gibt es allerdings keinen Favoriten. Die Hofheimer sind im Jahr zwei nach Aiad Al-Jumaili auf einem guten Weg und auch dem TV Lampertheim scheint nach dem Abstieg aus der Gruppenliga nun die Trendwende zu gelingen. „Klar bin ich mit dem 1:0 über die Tvgg Lorsch zufrieden. Aber wir hätten noch viel mehr Treffer schießen und die Begegnung somit viel früher beruhigen können“, sagt Rudi Kecskemeti, der seit Saisonbeginn neuer Trainer am Sportzentrum Ost ist und Verbesserungspotenzial sieht.

Auch die rustikale Gangart der Lorscher gefiel ihm nicht und so müssen die Lampertheimer möglicherweise auf einige Verletzte verzichten. „Unser Innenverteidiger Robert Meier fällt wegen einer Platzwunde am Kopf aus. Aber auch auf weitere Defensivakteure muss ich möglicherweise verzichten“, beklagt Kecskemeti, dass er seine Hintermannschaft wohl umbauen muss. Außer den Verletzten fehlen die beiden Urlauber Matthias Legleiter und Manuel Betzga.

Obwohl er noch ein bisschen Arbeit vor sich hat, macht Rudi Kecskemeti die Arbeit bei seinem neuen Verein Spaß. „Seitdem ich hier bin, ist vieles im Mannschaftsgefüge besser geworden. Ich sehe uns auf einem guten Weg“, sagt der Trainer.

Torjäger Marcel Mackemull fehlt

Ebenfalls gut gearbeitet haben die Spieler des FV Hofheim seit Saisonbeginn. „Es wird langsam“, sagt Hofheims Spielertrainer Oliver Schader vor dem Hintergrund, dass die neuformierte Mannschaft zunehmend zusammenfindet.

Vor der Heimaufgabe gegen Lampertheim hat er großen Respekt, denn den TVL erwartet er in der Endabrechnung unter den ersten fünf Mannschaften. „Zu einigen guten Spielern mit Gruppenligaerfahrung ist nun auch Daniel Willhardt zum TVL zurückgekehrt. Deswegen wird das eine schwere Aufgabe für uns“, so Schader.

Aber Schader will das Spielerische nicht vernachlässigen: „Wir haben gerade beim 7:0-Erfolg über Auerbach, aber auch bei der Niederlage in Bürstadt gezeigt, dass wir einen guten Ball spielen können. Daran wollen wir anknüpfen.“

Erneut muss der FV Hofheim dabei auf seinen Torjäger Marcel Mackemull verzichten, der wegen eines Muskelfaserrisses einige Zeit ausfallen wird.

Spiel am Donnerstag wegen Kerwe

Wegen der Kerwe in der Überwaldgemeinde Wald-Michelbach trägt die FSG Riedrode ihr Heimspiel gegen Eintracht Wald-Michelbach II erst am kommenden Donnerstag, 23. August, aus. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018