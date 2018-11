Lampertheim trumpft auf

Lampertheim.Die Tischtennis-Herren des TTC Lampertheim haben das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord geschrieben. Bei Schlusslicht TTS Borsum heimsten die Südhessen einen ungefährdeten 6:0-Sieg ein – und das, obwohl mit Nicholas Tio ein Stammspieler im hinteren Paarkreuz ausfiel.

„Das war natürlich ein Ding. Damit hatte keiner gerechnet“, wusste Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend gar nicht mehr wohin mit der Freude. Hatten die Spargelstädter in der Vorwoche mit einem 6:1 über den TTC Herne den Dritten Hertha BSC überholt, zogen sie jetzt mit 10:4 Punkten auch am Zweiten Union Velbert (9:5 Punkte) vorbei. Nur Zweitliga-Absteiger 1. FC Köln (13:1), der Velbert im Spitzenspiel vor zehn Tagen 6:4 besiegt hatte, steht noch besser da. Als Schlüssel zum Erfolg machte van gen Hassend die unerwartet abgeklärte Leistung von Guillermo „Memo“ Gasio aus. Der aus dem Hessenliga-Team aufgerückte Mexikaner stand Tio, der vom US-amerikanischen Verband für die Jugend-Weltmeisterschaften in Australien nominiert wurde, in nichts nach. Im Doppel an der Seite von Alfredas Udra fügte sich der 17-jährige Gasio nahtlos ein, gemeinsam hielten sie das starke Borsumer Duo Marius Hagemann/Patrick Decker über vier Sätze in Schach. „Das 2:0 aus den Doppeln war die halbe Miete“, meinte van gen Hassend.

Im Einzel gegen den Borsumer Marcus Hilker behauptete sich Gasio dann sogar glatt über drei Sätze. „Wie sicher Memo den Ball gespielt hat, hat uns alle total überrascht. Auch wenn man anmerken muss, dass auch bei Borsum die Nummer drei gefehlt hat: Es war überhaupt nicht zu erkennen, dass ein Ersatzspieler bei uns am Tisch stand. In der QTTR-Wertung hat Hilker 120 Punkte mehr als er – das ist eigentlich eine Liga Unterschied“, freute sich van gen Hassend über Gasios souveränes Drittliga-Debüt.

Gasio ganz stark

Auch die drei TTC-Stammkräfte konnten trotz diverser Wehwehchen überzeugen. Spitzenmann Andrei Putuntica hatte vergangene Woche das Training kurzzeitig ausgesetzt und erwischte in Borsum „nicht seinen besten Tag“, wie van gen Hassend anmerkte. Im Doppel mit Istvan Molnar reichte es dennoch für einen 3:1-Erfolg. Im Einzel gegen Hagemann setzte sich der Moldauer nach einem 1:2-Rückstand im fünften Satz durch.

Der Litauer Udra war mit einem lädierten Handgelenk von einem EM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach Lampertheim zurückgekommen, der Ungar Molnar hatte eine leichte Zerrung am Oberkörper erlitten – auch sie ließen das Abschlusstraining ausfallen. „Am Freitagabend standen wir da und dachten: Das gibt ein Chaos in Borsum. Und dann gewinnen wir 6:0“, war van gen Hassend baff.

Mit einem Sieg beim Drittletzten SC Buschhausen (4:6 Punkte) könnte sich der TTC, der als Abstiegskandidat in die Saison gegangen war, am Samstag (15 Uhr) als sensationeller Zweiter in die Winterpause verabschieden. Doch die Lampertheimer müssen erneut ohne Tio auskommen, der mit dem US-Nationalteam bei den Panamerika-Meisterschaften auf Platz zwei hinter Brasilien landete. cpa

