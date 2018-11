Lampertheim verpasst Überraschungscoup

Lampertheim.Nein, zufrieden konnten sie nicht sein, die Handballer des TV Lampertheim: Nach einem packenden Derby in einer mit über 250 Zuschauern sehr gut besuchten Nibelungenhalle mussten sich die Spargelstädter beim HC VfL Heppenheim mit einem 27:27 (12:11) zufrieden geben.

„Wenn man fünf Minuten vor dem Ende mit vier Toren führt und dann nicht gewinnt, dann ist es ein verlorener Punkt“, erklärt Michael Redig angesichts des Ausgleichs der Heppenheimer in letzter Sekunde. Der routinierte Spielmacher des TVL konnte wegen eines hartnäckigen Hämatoms im Oberschenkel – noch die Folge eines „Eisbeins“ vom Spiel in Arheilgen vor drei Wochen – erneut nicht mitwirken. Zumindest nicht auf dem Feld. Da Trainer Achim Schmied krankheitsbedingt fehlte, übernahm Redig das Coaching gemeinsam mit dem Langzeitverletzten Nicolas Glanzner. „Wenn uns vor dem Spiel jemand diesen einen Punkt angeboten hätte, dann hätten wir gerne angenommen. Aber nach dem Verlauf der zweiten Hälfte ist es gefühlt zu wenig“, erklärte Redig.

Ähnlich sieht es Schmied: „Ich habe mir das Spiel natürlich im Liveticker angeschaut und habe mitgefiebert. Der Verlauf sprach eindeutig für uns und bei so einem Ende muss man schon enttäuscht sein.“ Aber Schmied sieht bei seiner Mannschaft insgesamt eine gute Entwicklung: „Wenn mir einer vor drei Wochen gesagt hätte, dass wir aus den Spielen gegen Crumstadt und jetzt in Heppenheim drei Punkte holen würden, wäre ich sehr zufrieden gewesen“, blickte er auch noch einmal auf das 29:26 eine Woche zuvor gegen den Titelfavoriten. Auch Michael Redig nimmt das Crumstadt-Spiel in seine Bilanz dazu: „Wir haben heute wieder genauso überzeugt. Die Jungs haben kämpferisch eine starke Leistung gezeigt, die Abwehr stand gut.“

Einer trumpfte bei den Lampertheimern besonders auf: Der junge, noch für die A-Jugend spielberechtigte Daniel Frei: „Wenn wir gewonnen hätten, müsste man ihn als Matchwinner bezeichnen. Auf alle Fälle hat er ein Riesenspiel gemacht“, lobte Redig. Frei spielte rund 25 Minuten, warf neun Mal und machte daraus acht Treffer. „Ihn hatte Heppenheims Trainer Timo Leister scheinbar nicht auf dem Zettel“, so Redig.

Letzter Konter sticht

Die gut eingestellte HC VfL-Deckung kam besonders im ersten Abschnitt zum Tragen: Die Kreisstädter legten ein 5:3 vor und bauten den Vorsprung auf 8:5 (19.) aus. Erst danach lief es für den TVL besser. 15 Sekunden vor der Pause sorgte Matthias Zielonka per Strafwurf für die 12:11-Führung.

„In der Kabine haben wir uns natürlich viel vorgenommen“, so Redig, der dann aber selbst überrascht war, wie seine Mannschaft loslegte: Binnen zwei Minuten schraubte Lampertheim die Führung über 15:11 auf 26:22 (56.). „Leider haben wir uns dann selbst um den Sieg gebracht“, ärgerte sich Redig. Denn drei Sekunden vor Schluss konterte der HC VfL erfolgreich zum 27:27.

TVL-Tore: Frei (8), Zielonka (7/4), Eschenauer (4), König (3), Mischler, Strubel (je 2), Karb (1). me

