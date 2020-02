Lampertheim vor Schlüsselspiel

Lampertheim.Das Wort „Abstiegskampf“ ist zuletzt eher selten in Zusammenhang mit dem ersten Herrenteam des TTC Lampertheim gefallen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hatte sich das Thema Klassenerhalt bei den Spargelstädtern schnell erübrigt. 2018 erreichte der TTC den fünften Platz in der 3. Bundesliga Nord. Im April 2019 stand die überraschende Vizemeisterschaft – und nach der Vorrunde der laufenden Saison lagen die Südhessen punktgleich mit dem TTC Düsseldorf auf Rang drei.

Vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Hannover 96 am Sonntag (14.15 Uhr) sind die Abstiegssorgen allerdings wieder da. „Das ist ein echtes Schlüsselspiel“, sagt Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Unmissverständlich stellt der 59-Jährige klar: „Wir brauchen einen Punkt, damit wir den Abstand zu Hannover wahren. Sollten wir verlieren, könnte der schlimmste Fall eintreten.“

Mit dem Ausfall von Andrey Semenov (Handgelenkbruch) auf Position eins hat die grundsolide TTC-Runde zur Rückserie eine ganz neue Wendung genommen. Bei den Kellerkindern Schwarzenbek (5:5) und Siek (2:6) ließen die Lampertheimer Punkte liegen, die sie in Top-Besetzung wohl eingeheimst hätten. Die beiden Heimniederlagen gegen den Tabellenzweiten Fulda-Maberzell II (2:6) und den fast sicheren Meister Hertha BSC Berlin (1:6) fielen in die Kategorie „erwartbar“, wirkten sich aber dennoch negativ im Klassement aus.

Union Velbert (13:13 Punkte) und der SC Buschhausen (12:12) sind schon an den TTC-Herren (12:14) vorbeigezogen. Der Siebte Siek (10:18) nahm zuletzt überraschend drei Zähler aus Düsseldorf und Velbert mit, der Drittletzte TTC Herne (9:17) meldete sich unlängst mit zwei Siegen zurück.

Dagegen fiel Hannover nach Niederlagen gegen Siek (3:6), Velbert (3:6) und Buschhausen (4:6) auf Abstiegsplatz neun zurück. Mit einer Bilanz von 8:16 Punkten kann der Vorletzte jedoch schnell zum TTC aufschließen – erst recht, wenn im direkten Duell ein Auswärtssieg herausspringen sollte. „Siek wird noch mehr Punkte holen. In der Schlussphase der Saison sind sowieso immer Überraschungen möglich, wenn für ein Top-Team nichts mehr geht“, meint van gen Hassend.

Ungewisse Zukunft der 96er

Ein Remis gegen Hannover hält der TTC-Boss indes für möglich. Höchstwahrscheinlich werden die 96er ohne Dominik Jonack auf Position drei antreten. Der deutsche Jugend-Nationalspieler kam im neuen Jahr verletzungsbedingt noch nicht zum Einsatz. Überhaupt herrscht zurzeit große Verunsicherung bei den Niedersachsen, denn die Finanzierung der Tischtennis-Abteilung wackelt. Hannovers Damenteam, Spitzenreiter der 3. Liga Nord, wird laut Medienberichten auf den möglichen Aufstieg verzichten. Das Herrenteam sucht händeringend einen Geldgeber und erwägt einen Rückzug in die Regional- oder Oberliga.

„Vielleicht lassen wir Semenov in den Einzeln auf Position eins stehen“, verrät van gen Hassend. Dann würde Lampertheim auf dem Papier in Bestbesetzung antreten. Semenov würde seine beiden Einzel zwar kampflos hergeben. Dafür bräuchte der TTC im hinteren Paarkreuz aber keinen Ersatzmann und könnte da voll auf Attacke gehen. Dieser Plan steht und fällt freilich mit den TTC-Leistungen im Doppelauftakt – und der Ausbeute von Alfredas Udra auf Position zwei. „Ein Doppel müssen wir gewinnen. Sonst steht es gleich 0:4“, weiß van gen Hassend.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.02.2020