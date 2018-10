Lampertheimbeweist Nervenstärke

Lampertheim.Die Lampertheimer Bundesliga-Kegler haben den Bann gebrochen und sich in der Biedensandhalle vor 100 Zuschauern den ersten Heimsieg der Saison gesichert. Am Ende stand es 5713:5705.

Im Kellerduell zwischen den Spargelstädtern und den Pfälzer Gästen aus Monsheim ging es darum, den Kontakt an das Mittelfeld zu halten – und die Gastgeber, die Peter Suppes, Bernd Günderoth und Holger Thiemig auf die Bahnen schickten, legten gleich gut los. Thiemig startete mit starken 268 Holz, Suppes unterstützte ihn mit 242 Holz, Günderoth hingegen kam etwas schwerer ins Spiel (221). Eine knappe Führung von 20 Holz stand auf der Tafel.

Auch der zweite Durchgang gehörte den Lampertheimern, bei denen Günderoth mit 258 Holz überragte. Der Vorsprung wuchs auf 38 Zähler. Im dritten Durchgang konnte nur Holger Thiemig mit 229 Holz den Pfälzern Paroli bieten. Die Monsheimer machten in diesem Durchgang fast 100 Zähler gut und gingen damit in Führung. Dass der Rückstand nicht zu groß wurde, war der Verdienst von Holger Thiemig, der mit 252 Holz auf der letzten Bahn nur knapp einen 1000er (997) verfehlte.

Kevin Günderoth ganz stark

In Spielhälfte zwei wollten Ralf Schmitt, Kevin Günderoth und Niklas Schulz die Partie zu Gunsten der Spargelstädter drehen. Doch zu Beginn nahmen die Pfälzer das Heft in die Hand. In Durchgang drei spitzte sich die Begegnung weiter zu. Die Lampertheimer hielten dagegen und am Ende waren nun noch zwölf Zähler aufzuholen. Die Gäste wechselten im letzten Durchgang aus und gegen dieses Duo konnte Ralf Schmitt (225) insgesamt fünf Zähler gutmachen. Am Ende standen für ihn ungewohnte 895 Holz auf der Tafel. Niklas Schulz (236) machte seinerseits gegen Pierre Schulz (235/gesamt 947) einen Zähler gut. Er kam auf gute 952 Holz.

Kevin Günderoth (254) konnte gegen den besten Gästekegler Sebastian Klonner (1012) in diesem Durchgang 14 Zähler gutmachen und erzielte zudem die Tagesbestleistung von 1017 Holz. Mit einer Differenz von acht Holz sicherten sich die Hausherren mit 5713:5705 den Sieg, der durch die beiden Topleistungen von Holger Thiemig und Kevin Günderoth geprägt war. zg

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018