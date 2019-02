Lampertheimer Kampfansage

Lampertheim.Die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim wollen ganz schnell die Kurve bekommen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge fordert Trainer Achim Schmied unmissverständlich einen Heimsieg am Sonntag (18 Uhr) gegen die SKG Bonsweiher. „Wir haben am Dienstag über die letzten Wochen gesprochen und richten den Blick jetzt wieder nach vorne. Es war ein gutes Gespräch und die Mannschaft weiß, dass wir jetzt unbedingt wieder punkten müssen“, erklärt Schmied.

Dass die Gäste aus dem Odenwald zuletzt Selbstvertrauen tankten und gegen Erfelden mit 27:23 gewannen, stört den TVL-Coach nicht: „Ich habe immer gesagt, dass Bonsweiher besser ist, als es der derzeitige Tabellenstand aussagt. Sie haben für ihre Verhältnisse eine katastrophale Hinrunde gespielt, hatten auch viel Pech mit Verletzungen“, weiß Schmied und warnt eindringlich davor, die Tabellenkonstellation – Lampertheim ist Fünfter, Bonsweiher Elfter – überzubewerten. „Wir haben uns in der Vergangenheit gegen die SKG immer sehr schwer getan.“ Erschwerend kommt für die Spargelstädter dazu, dass sie personell arge Probleme haben: Michael Redig ist beruflich verhindert, Marvin Mischler hat nach wie vor Knie-Probleme, Felix Nieter ist krank und Tino Bohrmann nach seiner Roten Karte mit Bericht aus der Niederlage vom vergangenen Wochenende in Roßdorf noch gesperrt.

„Dafür werde ich wohl wieder zwei A-Jugendliche in den Kader nehmen“, will Schmied die jungen Daniel Frei und Tim Pfendler einsetzen. „Ansonsten gilt es, wieder enger zusammenzurücken und vor allem mit einer mutigen Deckung zum Erfolg zu kommen“, sieht der Trainer den ausgedünnten Kader „nicht unbedingt als Problem an. Wir hatten schon einmal so eine Phase in der Runde und sind da gestärkt herausgegangen.“

Positiv verläuft auf jeden Fall die Entwicklung des langzeitverletzten Nicolas Glanzner. „Er findet sich immer besser zurecht und wird uns gegen Bonsweiher ganz sicher schon weiterhelfen“, ist der TVL-Coach von den Fortschritten seines etatmäßigen Spielmachers überzeugt.

Bei der SKG Bonsweiher gilt es laut Schmied, in erster Linie auf den gefährlichen Rückraum zu achten. „Da müssen wir in der Deckung sehr beweglich sein und kompakt stehen. Wir müssen aber auch mal Dinge probieren – und zwar mit Überzeugung. Wir dürfen nicht immer nur reagieren in der Abwehr, sondern müssen auch agieren“, fordert der Trainer.

Und dann soll das schnelle Umschaltspiel zum Erfolg führen, denn Schmied hat auch beobachtet, dass die Odenwälder eine sehr stabile Defensive stellen. „Da kann man sich schon wehtun, wenn man immer im Positionsangriff steht“, bevorzugt er viel Druck aus der ersten und zweiten Welle. Schmied: „Ich bin mir sicher, dass wir am Sonntag wieder ganz anders auftreten werden, als zuletzt gegen Roßdorf. Die Jungs sind heiß darauf, die ersten Punkte des Jahres zu holen und die Trendwende zu schaffen.“ me

