Lampertheimfast sicher gerettet

Ried.Ein Riesenschritt gen Klassenerhalt – nicht weniger als das ist dem zweiten Herrenteam des TTC Lampertheim in der Tischtennis-Verbandsliga Süd geglückt. Nach dem 9:5-Heimsieg gegen den TTC Pfungstadt können die Spargelstädter die Saison 2020/21 planen. Auch der TTC Groß-Rohrheim hat Planungssicherheit, allerdings für die Bezirksoberliga. Das Match beim Tabellenzweiten Königstädten musste der Vorjahresfünfte wegen personeller Engpässe absagen.

TTC Lampertheim II: Nach dem 9:5 gegen den starken Sechsten Pfung-stadt (17:11 Punkte) steht die TTC-Reserve mit 17:13 Zählern exzellent da. Der SV Darmstadt 98, der mit 12:22 Zählern Relegationsplatz acht belegt, müsste jetzt schon seine verbleibenden drei Begegnungen gewinnen – und Lampertheims „Zweite“ alles verlieren. Ein unwahrscheinliches Szenario, weiß auch Uwe van gen Hassend. „Fünf Punkte sind ein gutes Polster“, meinte der TTC-Boss nach dem Erfolg über die Eintracht, den er als „kämpferische Teamleistung“ ausmachte: „Das war ein super Spiel.“ Das Fehlen von Dario Arce auf Position eins machten Bernhard Schüßler und Billy Pegg mit je zwei Einzelsiegen wett. Thomas Kern, Philipp Seiler und Edwin Pleyer waren je einmal erfolgreich. In den Doppeln legten Kern/Ahmet Topal und Pleyer/Pegg eine 2:1-Führung vor. Am Samstag (19 Uhr) ist der TTC II zu Gast beim Vierten Bergen-Enkheim.

TTC Groß-Rohrheim: Vier Spieltage vor Rundenende hat die Ried-Sechs 4:28 Punkte auf dem Konto. Gegen Primus Nieder-Roden, Darmstadt 98, Heppenheim II und Obertshausen II müsste der TTC die volle Ausbeute holen, zudem müssten Darmstadt und der Neunte Heppenheim II möglichst leer ausgehen. Lange Rede: So wird es nicht kommen. „Glücklicherweise haben wir jetzt spielfrei“, sagte TTC-Kapitän Tobias Meixer, der für die Partie in Königstädten keine vier Mann an die Platten bekam: „Das Ziel für die restlichen Spiele lautet: ‚Einfach nur irgendwie antreten‘.“ cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.03.2020